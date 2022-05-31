На работника парка львов «Тайган» напал ягуар

Мужчину с рваными ранами госпитализировали.

Прокуратура Крыма проводит проверку в связи с получением травмы работником парка львов «Тайган». По предварительной информации, 30 мая 2022 года, мужчина, работающий в парке львов, приблизился к клетке с ягуаром, который напал на него. Работник получил рваные раны правого предплечья. Ему оказали неотложную помощь и госпитализировали.

Прокуратура выясняет обстоятельства, при которых мужчина получил травму. Кроме того, будет дана оценка соблюдению требований трудового законодательства и законодательства в сфере охраны труда, в том числе при трудоустройстве, прохождении необходимого инструктажа.

Накануне Следственным комитетом было завершено расследование уголовного дела в отношении директора парка львов «Тайган». Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим травмирование малолетнего ребенка. В сентябре 2021 года тигр откусил палец годовалому ребенку, который с матерью приблизился к клетке.

Дело будет рассматривать Белогорский районный суд.