Депутаты приняли закон о лишении почетного гражданства

На заседании Законодательного собрания принят закон, позволяющий депутатам лишать звания «Почетный гражданин Севастополя».

Севастопольские законодатели 31 мая сразу в двух чтениях приняли поправку в статью 8 закона города Севастополя от 29 мая 2015 года №149-ЗС «О Почетном гражданине города Севастополя».

Изменение позволяет депутатам лишать почетного гражданства лиц, которым это звание было присвоено ранее, «в случае совершения им действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации».

Депутаты связали данное решение с существующей политической и экономической обстановкой, «обусловленной введением антироссийских санкций в связи с проведением специальной военной операции, возрастанием информационного давления в соцсетях и средствах массовой информации с целью подрыва авторитета Российской Федерации».

— На данном основании разработчики закона полагают, что лицо, которому присвоено звание «Почётный гражданин города Севастополя», при совершении им действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации, не имеет в дальнейшем права носить присвоенное ему звание «Почетный гражданин города Севастополя», – заявил председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

По его словам, принятие данного закона позволяет заксобранию принимать подобное решение депутатами, без проведения общегородского референдума, как это было прописано ранее.

Предвосхищая вопросы журналистов, В.Немцев сообщил, что принятие данного закона направлено на исключение из списка почетных граждан одного конкретного человека, а именно второго президента Украины Леонида Кучмы, который был удостоен этого звания в 2002 году по решению Севастопольского горсовета.

По словам выступившего далее депутата -коммуниста Василия Пархоменко, присвоение данного почетного звания второму президенту Украины изначально было воспринято в городе негативно. Он также заявил, что данное почетное звание было присвоено ему «в верноподданическом угаре».

— С самого начала его присвоения значительная часть севастопольцев была недовольна этим решением Городского совета, — заявил депутат от КПРФ.

Он также отметил, что в Республике Крым аналогичное решение уже принято.

— Они уже подчистили свой список почетных граждан, — сообщил В.Пархоменко,