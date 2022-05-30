В арт-отеле «Украина» открылась выставка живописных работ весеннего пленэра

В фойе арт-отеля в пятницу, 27 мая открылась отчетная выставка второго весеннего Академического пленэра, в котором принимали участие художники — члены Российской Академии художеств и медалисты РАХ из Севастополя, Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Ялты.

В фойе арт-отеля в пятницу, 27 мая открылась отчетная выставка второго весеннего Академического пленэра, в котором принимали участие художники — члены Российской Академии художеств и медалисты РАХ из Севастополя, Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Ялты.

— Это итоговая выставка второго весеннего Академического пленэра, на которой работали девять художников — все члены академии или медалисты, те, кто имеет награды Российской Академии художеств. У нас собралась очень сплоченная, дружная команда, поэтому работалось вдохновенно, на высоком душевном подъеме. На выставке представлено 47 живописных работ. Я бы выделил картины наших друзей, талантливой художницы из Москвы Аллы Полковниченко и Евгения Кузнецова из Ставрополья, — рассказал «Севастопольской газете» Игорь Шипилин, художник, член Союза художников России.

По его словам, нынешний пленэр состоялся весной, хотя предыдущие всегда проходили осенью. Весенняя атмосфера, новые краски, безумное цветение создали особое настроение и подсказали новые неожиданные темы.

На открытие выставки приехали поклонники живописи из Бахчисарая и Бельбекской долины. Бахчисараец Алексей Сосновский восторженно поделится впечатлениями, что во время пленэра познакомился с художником Евгением Кузнецовым, который несколько дней писал его старый дом. Он приехал увидеть картину в законченном варианте.

— Это было так здорово. На самом деле очень выразительная выставка, замечательные яркие работы, — заметил А.Сосновский. Он также привез на вернисаж учительницу рисования Анну Петухову, которая преподает в студии изобразительного искусства в школе с.Голубинка.

— Я переехала в Крым четыре года назад, теперь преподаю в детской изо-студии. Видела все эти картины в интернете, это мои любимые художники, поэтому решила увидеть живопись в живую. Хочется посмотреть на Крым глазами художников. Я их очень люблю, картины все прекрасные, великолепное настроение. Обязательно про свои впечатление расскажу детям. В моей группе учится 10 юных художников, — пообещала А.Петухова.

Людмила Смирнова, искусствовед, заместитель директора Севастопольского художественного музея им.Крошицкого отметила, что на выставке представлены работы настоящих мастеров — академиков Российской академии художеств. Она поблагодарила живописцев за подаренные Севастопольскому художественному музею семь прекрасных картин с прошлогоднего весеннего пленэра.

Художник из Ставрополя Е.Кузнецов участвует в пленэре в Севастополе уже второй раз. Его очаровали городские лестницы, а в лодочки Балаклавы он влюбился. В следующий раз он хотел бы на своих полотнах изобразить людей — жителей этого уникального места.

— Думаю это будут портреты, хотя я хотел бы писать и композиционные вещи. В любом случае, пленэр для меня это набор определенного опыта, впечатлений, создание эскизов и набросков для других серьезных работ, - признался художник.

Второй пленэр проходил в Севастополе и его окрестностях: Херсонесе, Балаклаве, Инкермане с 15 по 26 мая. Выставка продлится до конца июня.