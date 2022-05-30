Севастополь — самый быстрорастущий регион России

По предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года, самый значительный рост населения — почти 40% — показал Севастополь.

«По сравнению с переписью 2010 года численность населения увеличилась в 28 субъектах Российской Федерации, в остальных регионах — уменьшилась. Самый значительный прирост жителей показал Севастополь — население в нем выросло практически на 40%, составив 548 тысяч человек. А самыми густонаселенными регионами России стали Москва и Московская область, где к октябрю прошлого года проживали более 21,5 млн человек — чуть больше 13 млн в Москве и 8,5 млн человек в Московской области», — рассказали ТАСС в пресс-службе Росстата.

В Севастополе по данным переписи на 1 октября 2021 года проживало 548 тысяч человек, из них — в сельской местности 42 тысячи (7,7%). В Республике Крым — 1,935 млн человек, причем доля городского и сельского населения практически равны — 977 тысяч — живет в городах, а 958 тысяч (49,3%) — в сельской местности. Число жителей региона выросло в сравнении с данными переписи за 2014 год лишь на 2%.

Всего в России по предварительным данным переписи 2021 года проживает 148,19 млн человек, сельского населения из них 37,103 млн, это 26,5%.