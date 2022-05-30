С 1 июня откроется новый центр для оказания госуслуг УМВД

Новый единый комплексный центр по оказанию госуслуг УМВД на ул.Паршина, 29 с 1 июня официально откроется для посетителей.

Новый единый комплексный центр по оказанию госуслуг УМВД на ул.Паршина, 29 с 1 июня официально откроется для посетителей.

Об этом 30 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В пятницу, 27 мая в церемонии торжественного открытия комплекса принял участие Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции РФ Владимир Колокольцев.

Комплекс состоит из трех административных зданий общей площадью 1663 квадратных метра. Внутри размещены Управление по вопросам миграции УМВД России по городу Севастополю, четыре районных миграционных отдела и Межрайонный отдел экзаменационной работы, технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по г.Севастополю.

— Это будет другой уровень учреждения — комфортный, с разбивкой по районам, специально даже организована остановка транспорта. Уже благоустроили территорию рядом с этим учреждением, чтобы люди могли комфортно припарковаться и оставить ребенка на детской площадке, — прокомментировал М.Развожаев.

Отметим, что подразделения УМВД оказывают госуслуги жителям Севастополя по новому адресу с марта 2022 года.