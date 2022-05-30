Росреестр сможет точнее определять координаты

В Крыму появится четыре новых пункта фундаментальной астрономо-геодезической сети

В 2022 году Росреестр в дополнение к существующим заложит еще 27 пунктов фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС), три из них разместят на территории Республики Крым, а один — в Севастополе.

«Фундаментальная астрономо-геодезическая сеть позволит сформировать Единую систему управления государственной геодезической сетью для повышения точности определения координат. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных», цель которой — обновление инфраструктуры и формирование комфортной среды для граждан», — отмечает руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина.

Пункты ФАГС оборудованы спутниковыми приемниками геодезического класса точности и работают в непрерывном режиме. Они обеспечивают высший уровень точности координатного обеспечения России.

В настоящее время на полуострове имеется один пункт фундаментальной астрономо-геодезической сети Росреестра, он находится в Севастополе. К нему добавится еще один, а три остальных разместят в Ялте, Алуште и Судаке, сообщили «Севастопольской газете» в пресс-службе управления Росреестра по республике Крым и Севастополю.