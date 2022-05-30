Проведут смотр готовности полиции и МЧС к туристическому сезону

На площади Нахимова 31 мая проведут единый строевой смотр готовности сил и средств полицейского и пожарно-спасательного гарнизона к туристическому сезону-2022.

На площади Нахимова 31 мая проведут единый строевой смотр готовности сил и средств полицейского и пожарно-спасательного гарнизона к туристическому сезону-2022.

Об этом 30 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил начальник УМВД по городу Севастополя Павел Гищенко.

- В прошлом году мы открыли традицию проведения городских строевых смотров, а в этом году предлагаем объединить спасателей и полицейских и провести смотр готовности к туристическому сезону-2022, - сообщил главный полицейский города.

Из доклада П.Гищенко следует, что весь личный состав гарнизона находится в постоянном пункте дислокации, ни одной командировки нет, ограничены отпуска сотрудников на время всего туристического сезона.

Он также сообщил, что согласно приказу Министра внутренних дел РФ 30 июня в Севастополь дополнительно прибудут 100 сотрудников из различных регионов страны, в том числе 10 экипажей ГИБДД, более 50 сотрудников патрульно-постовой службы, сотрудники по работе с несовершеннолетними, а также участковые уполномоченные.

- В этом году будут установлены дополнительные посты. Правительство города даст рекомендации, где эти сто человек будут находиться, - сообщил П.Гищенко.

Среди мест, которые уже теперь определены к несению дежурств — Фиолент, парк Победы, Сапун-гора.

Единый строевой смотр начнется 9.00, его цель - продемонстрировать населению готовность полиции и МЧС обеспечить проведение курортного сезона без происшествий.