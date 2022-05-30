Попросят отменить плату за проезд по трассе М-4 «Дон»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий сообщил, что направит обращение в Минтранс РФ об отмене взимания платы за проезд в 11 пунктах на федеральной трассе на участке от Ростова-на-Дону до Москвы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий сообщил, что направит обращение в Минтранс РФ об отмене взимания платы за проезд в 11 пунктах на федеральной трассе на участке от Ростова-на-Дону до Москвы.

Это связано с продлением режима ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России с 31 мая до 6 июня. В список включены аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«В связи с продолжением введений ограничений на авиаперелеты в аэропортах южных и центральных регионов Российской Федерации возникла повышенная нагрузка на магистрали федерального значения автотранспортным сообщением, — цитирует ТАСС запись В.Водолацкого в его телеграм-канале. — На трассе М-4 «Дон» на участке от г.Ростова-на-Дону до г.Москвы расположено 11 пунктов взимания платы за проезд, что несет финансовую нагрузку на всех водителей автотранспорта, в том числе увеличены расходы логистики. Мной принято решение направить обращение в Минтранс РФ с предложением отмены платы за проезд на участке федеральной трассы М-4 «Дон» г.Ростов-на-Дону — г.Москва на время установленных ограничений авиаперелетов в южном регионе России».

Справка

Автомобильная дорога М-4 «Дон» имеет протяженость 1543 км. Магистраль проходит через семь субъектов РФ, объединяя две крайние точки маршрута: Москву и Новороссийск.