Почти все управляющие компании Гагаринского района работают с нарушениями

Прокуратура Гагаринского района Севастополя проверила исполнение действующего законодательства при управлении многоквартирными домами во всех 22-х управляющих организациях, расположенных на территории района. Нарушения были во всех, кроме одной.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя проверила исполнение действующего законодательства при управлении многоквартирными домами во всех 22-х управляющих организациях, расположенных на территории района. Нарушения были во всех, кроме одной.

В работе управляющих компаний допущены нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, содержании общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, информация в системе ГИС ЖКХ размещена не в полном объеме и с нарушением сроков, не оплачены услуги ресурсоснабжающих организаций, не предоставлены сведения в жилнадзор о специальных счетах, созданных для формирования фонда капитального ремонта.

Прокуратурой внесено 21 представление об устранении выявленных нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которых, управляющие организации приняли меры по их устранению.

Кроме того, по материалам проверки возбуждено шесть дел об административных правонарушениях в отношении директоров управляющих компаний за нарушение лицензионных требований. Их руководители привлечены к административной ответственности.