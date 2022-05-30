Пляжный сезон откроют 15 июня

Открытие пляжного сезона-2022 намечено на 15 июня. Такая дата озвучена 30 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Открытие пляжного сезона-2022 намечено на 15 июня. Такая дата озвучена 30 мая на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Доклад о готовности городских пляжей к купальному сезону заслушают 31 мая на заседании правительства.

Напомним, что в 2021 году купальный сезон стартовал 7 июня, а завершился 15 сентября.

В прошлом году постановлением правительства был утвержден список из 30 пляжей.

Согласно более раннему заявлению директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, запоздалое, по сравнению с прошлом годом, открытие купального сезона, объясняется холодной весной.