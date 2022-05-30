Пенсии, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда повышают на 10%

По поручению Президента России с 1 июня 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда увеличатся на 10%.

По поручению Президента России с 1 июня 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда увеличатся на 10%.

Такое постановление утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 мая, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Всего на эти цели из федерального бюджета будет выделено 509,7 млрд рублей. Из них 472,4 млрд рублей пойдет на индексацию пенсий. Пенсии для неработающих пенсионеров в среднем по стране вырастут до 19 360 рублей. Решение коснется около 35 миллионов человек.

Минимальный размер оплаты труда увеличится до 15 279 рублей, что позволит повысить зарплаты более 4 миллионов работников.

Прожиточный минимум на душу населения составит 13 919 рублей, для трудоспособного населения — 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, для пенсионеров — 11 970 рублей. Этот показатель используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 17 лет из малообеспеченных семей. В общей сложности выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, получают около 15 миллионов человек.

Проиндексировать пенсии, а также увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда поручил президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Государственного совета по вопросам социальной поддержки граждан, состоявшегося 25 мая.