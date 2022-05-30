Пандемия covid-19 еще не закончилась

Говорить, что пандемия коронавирусной инфекции близится к своему завершению, пока рано, считает профессор кафедры инфекционных болезней Крымского федерального университета Мунивер Гафарова.

Говорить, что пандемия коронавирусной инфекции близится к своему завершению, пока рано, считает профессор кафедры инфекционных болезней Крымского федерального университета Мунивер Гафарова.

«Пандемия это не вспышка — много заболевших, огромное количество источников заражения, через которые болезнь распространяется. Всемирная организация здравоохранения ранее объявляла о том, что пока в каждой стране уровень привитых по отношению ко всему населению не достигнет 76%, covid-19 будет с нами и дальше. С учетом прошедшего времени хочу также напомнить о прохождении ревакцинации для большей части нашего населения», — рассказала М.Гафарова пресс-службе КФУ.

По ее словам, коронавирусная инфекция мутирует и, возможно, будут появляться новые штаммы, но они будут менее агрессивными по отношению к человеку, увеличивая вероятность возникновения лёгких и бессимптомных форм.

«Если вирус попадает в организм человека с хорошим иммунитетом или привитого, то он не вызовет тех клинических симптомов и проблем со здоровьем, которые могли быть ранее. Кроме COVID-19, есть другие примеры пандемий, например, связанных с холерой, которая с 1960 года остается актуальной в мире», — добавила М.Гафарова.

Мониторинг циркуляции вирусов продолжается. Специалисты отслеживают, как и где они распространяются и информируют население о текущей эпидемиологической обстановке. По словам М.Гафаровой, настороженность среди граждан должна сохраняться.