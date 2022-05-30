На выборы в заксобрание пойдет Павел Харламов

В Севастополе с 23 по 29 мая в онлайн режиме выбирали кандидата от партии «Единая Россия» для участия в дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания второго созыва по одномандатному избирательному округу №1 (Балаклава).

В Севастополе с 23 по 29 мая в онлайн режиме выбирали кандидата от партии «Единая Россия» для участия в дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания второго созыва по одномандатному избирательному округу №1 (Балаклава).

Всего в праймериз приняло участие шесть кандидатов и менее пяти сотен зарегистрированных избирателей, которые должны были иметь балаклавскую регистрацию.

Больше всего голосов собрал депутат Балаклавского муниципального округа Павел Харламов. За него проголосовали 168 избирателей.

На втором месте с 93 голосами — генеральный директор ООО «Единый центр помощи садоводам» Марина Мурко. Третьим стал генеральный директор ООО «Ламат» Сергей Скоробреха, который получил 85 голосов избирателей предварительного голосования, Александр Бондарчук набрал 80 голосов. Остальные кандидаты получили менее 20 голосов.