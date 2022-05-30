Леса патрулируют на мотоциклах и лошадях

В пожароопасный сезон окрестности Севастополя патрулирует группа экстренного реагирования МЧС России.

Предупредить беду, своевременно заметить первые признаки возгорания и не дать ему перерасти в крупный лесной пожар — вот цели, которые стоят перед мотопатрулем.

Сотрудники МЧС патрулируют четыре утвержденных маршрута. При обнаружении возгорания в лесной зоне они самостоятельное проводят первичное тушение, а в случае необходимости вызывают подмогу.

Мотоциклы пожарных оборудованы ранцевыми установками пожаротушения, средствами защиты органов дыхания и зрения, чтобы работать в задымленной среде и спасать пострадавших. В арсенале группы — спасательная веревка — конец Александрова — для помощи людям на воде, инвентарь для обрезания ремней безопасности и демонтажа оконных стекол в транспортных средствах при ДТП, гидравлический инструмент для разборки автомобиля или вскрытия его дверей, спасательные устройства, которые предназначены для пострадавших в задымленной среде. И, конечно, всегда в наличии аптечка с набором средств оказания первой медицинской помощи.

Мониторинг обстановки в границах природных территорий севастопольского региона сотрудники МЧС России проводят вместе с волонтерами-добровольцами. На горнолесных маршрутах к патрулированию привлекаются конные казачьи дружины, обеспеченные инвентарем для первичного пожаротушения и оказания помощи пострадавшим. В состав таких сводных групп также входят специалисты ГУ МЧС России по Севастополю.