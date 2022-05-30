Фонтан у Дворца культуры рыбаков передают «Паркам и скверам»

По распоряжению губернатора фонтан у ДКР должен быть передан на баланс ГБУ «Парки и скверы» до 1 июня текущего года, но из-за юридических казусов процесс передачи объекта затягивается.

По распоряжению губернатора фонтан у ДКР должен быть передан на баланс ГБУ «Парки и скверы» до 1 июня текущего года, но из-за юридических казусов процесс передачи объекта затягивается.

Дворец культуры рыбаков начал полноценную работу в 1979 году. В то время сегодняшний фонтан выполнял функцию водного резервуара для системы охлаждения зрительного зала.

С этого же года на территории у дворца начали праздновать День рыбака, а фонтан-резервуар стал неотъемлемой частью декорации праздничных мероприятий.

После развала Союза фонтан долгое время не работал, но в 2012 году его отреставрировали и запустили. Он опять стал важной частью архитектурного ансамбля ДКР, который в то время назывался Украинским культурно-информационным центром.

Время шло, менялись технологии. В настоящее время охлаждение зрительного зала дворца осуществляет чиллер — большой производственный кондиционер, а нагревание происходит через центральную отопительную систему.

Проработав почти 10 лет, осенью прошлого года фонтан сломался и был законсервирован. Его инженерная система требует капитального ремонта, но у ДКР на это нет средств. Дворец должен заниматься культурой.

В 2019 году для проведения масштабной реконструкции территории возле ДКР часть земли, находящаяся на балансе учреждения культуры, была передана в распоряжение ГБУ «Парки и скверы», но кусочек, где непосредственно располагался фонтан почему-то городские власти передать забыли. Правда потом вспомнили, 28 марта 2022 года губернатор Севастополя утвердил отдельное поручение за номером 24, в котором говорится, что передать фонтан на содержание ГБУ «Парки и скверы» нужно до 1 июня 2022 года.

О том, как происходит передача, «Севастопольская газета» поинтересовалась у юрисконсульта Дворца культуры рыбаков Анны Коржовой. По ее словам, на сегодняшний день процесс притормозился. Департамент по имущественным и земельным отношениям отказал в передаче фонтана на баланс «Парков и скверов» из-за того, что резервуар-фонтан как государственное имущество не закреплен ни на чьем балансе, то есть считается бесхозным. Поэтому в данный момент документы готовятся, а с помощью БТИ удалось заключить все необходимые договора.