Данные переписи населения оказались меньше ожидаемых

Количество жителей Севастополя по предварительным данным переписи населения, проведенной в 2021 году, оказалось меньше, чем прогнозировали в правительстве города.губернатор.

Количество жителей Севастополя по предварительным данным переписи населения, проведенной в 2021 году, оказалось меньше, чем прогнозировали в правительстве города.губернатор.

Об этом 30 мая на аппаратном совещании сообщил губернатор Михаил Развожаев.

— Сегодня опубликованы результаты переписи, они несколько меньше, чем мы ожидали после уточнения всех списков, — прокомментировал он полученные статистические данные. При этом он сослался на проведение переписи в самую жесткую ковидную волну, что, по его мнению, не позволило переписчиками дойти до всех.

— Даже с учетом того, что у нас зафиксирована наибольшая динамика прибывших в Севастополь людей на постоянное место жительства, кажется, что все равно эта цифра еще не окончательная. Но она будет уточняться до конца года за счет карточек миграционного учета, — заявил глава города.

В ноябре 2021 года, М.Развожаев заявлял, что перепись населения покажет порядка 600 тысяч жителей Севастополя.

«Эта перепись покажет численность населения города Севастополя – около 600 тысяч плюс-минус. О чём, собственно, мы и говорили весь предыдущий год, когда понимали, что сегодня ни система образования, ни система здравоохранения, ни вопросы уборки мусора и те средства, которые на это выделяются, и возможности, и расчетные показатели по количеству персонала, и прочее, что они все-таки сейчас не соответствуют и не адекватны той численности людей, которая проживает в городе и претендует на услуги всех этих систем», — заявил губернатор в эфире телеканала «СТВ» 16 ноября.

М.Развожаев заявил, что после фиксации результата главной его задачей будет вести диалог с федеральным центром и показывать, что доходы города пока не позволяют покрывать всех текущих потребностей — требуется дополнительное финансирование.

По предварительным данным переписи, в Севастополе на 1 октября 2021 года проживало 548 тысяч человек.