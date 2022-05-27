Вместо квартир ветеранам предложат 5 миллионов рублей

Взамен жилых помещений, которыми городские власти должны обеспечить ветеран, им предложат деньги

- Учитывая высокую социальную значимость в вопросах обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны и их преклонный возраст, предлагается установить дополнительную меру социальной поддержки в виде предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение либо строительства жилого помещения за счет средств федерального бюджета и софинансирования бюджета Севастополя, - представил проект постановления директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

По его словам, расчетные размеры единовременной денежной помощи в 2022 году, с учетом принятой стоимости 1 м кв, составляет 5,161 млн руб за жилое помещение.

Минимальная площадь, предоставляемая данной категории — 36 м кв. Принятое решение, по словам И.Гапицонова, позволит расширить перечень мер социальной поддержки ветеранов и ускорить реализацию их права на жилье.

- Денежная выплата может быть предоставлена по желанию ветерана, в случае, если ветеран захочет взять денежный сертификат вместо жилого помещения, - уточнил чиновник.