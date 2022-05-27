В троллейбусах ловили «зайцев»

Сотрудники департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с ГУПС «Севэлектроавтотранс» 27 мая провели совместный рейд по выявлению случаев безбилетного проезда в троллейбусах.

Сотрудники департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с ГУПС «Севэлектроавтотранс» 27 мая провели совместный рейд по выявлению случаев безбилетного проезда в троллейбусах.

Как пояснил «Севастопольской газете» начальник отдела организации пассажирских перевозок департамента транспорта Владислав Минин, проезд без билета является административным правонарушением и предусматривает штраф в размере 200 рублей.

В ходе контролирующего рейда, который проводился на остановке общественного транспорта «Сквер Ленинского комсомола», приняли участие пятеро сотрудников.

- Стараемся все троллейбусы смотреть, с учетом количества задействованных специалистов, - рассказал В.Минин.

Буквально сразу после начала обнаружились и первые нарушители - пассажиры с характерными клетчатыми сумками уже проехали несколько остановок, но не оплатили проезд.

По данному факту контролеры предложили им выйти из троллейбуса для составления протокола, в котором фиксируются данные нарушителей. Документ далее рассмотрят в департаменте, после чего будет принято решение, о котором безбилетников уведомят, используя предоставленные ими персональные данные.

- После вынесения постановления они смогут оплатить штраф, в пределах существующих сроков, - продолжил В.Минин.

По его информации, в иных регионах такой штраф гораздо больше. Например, в Санкт-Петербурге он составляет 500 рублей, с тенденцией повышения в летний период до 2 тысяч рублей,

Одновременно представители «Севэлектроавтотранса» фиксируют нарушения на видео.

- Мы ведем контроль как на остановочном пункте, так и на линии, в процессе движения троллейбусов, - пояснил старший контролер-ревизор ГУПС «Севэлектроавтотранс» Александр Платонов. По его словам, сегодня «зайцев» будут ловить весь день.

Особо стоит сказать о реакции пойманных безбилетников: некоторые из них спокойно следуют за контролерами, другие активно возмущаются, рассказывая, что только что вошли и не успели заплатить за проезд. Были и те, кто, выйдя из тролейбуса, невзирая на призывы остановиться для составления протокола, просто приогнорировали их.

Например, один из таких пассажиров, увернувшись от контролеров, уверенно зашагал от остановки, швырнув за спину на асфальт горсть мелочи.