В лагере «Горный» откроют 40 дополнительных мест

Финансовый расчет за два домика в лагере «Горный» позволит дополнительно открыть 40 дополнительных лагерных мест.

Финансовый расчет за два домика в лагере «Горный» позволит дополнительно открыть 40 дополнительных лагерных мест.

Об этом 26 мая на заседании правительства сообщила директор департамента образования Лариса Сулима.

По ее словам, в 2021 году детскому лагерю «Горный» было выделена субсидия на строительство двух домиков в размере 13,6 млн рублей.

Работы были выполнены не в полном объеме, что не позволило рассчитаться с подрядчиком.

- В связи с этим деньги перешли на 2022 год. Сейчас полностью эти два домика построены, и мы просим использовать эти средства, чтобы рассчитаться с подрядчиком, - сказала Л.Сулима.