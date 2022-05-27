Судебное заседание по вырубке миллиона деревьев под новую ЛЭП отложено

К 22 июня в деле должны появиться новые участники — правительство Севастополя и Министерство энергетики РФ.

К 22 июня в деле должны появиться новые участники — правительство Севастополя и Министерство энергетики РФ.

В производстве Арбитражного суда Севастополя находится иск АО «Крымэнерго» к Севприроднадзору. Акционерное общество требует признать незаконным отказ экологического департамента выдать порубочные билеты для реализации проекта новой ЛЭП, которую собираются прокладывать от Севастополя до Алушты.

Предварительное заседание суда было назначено на 25 мая. На нем выяснилось, что правительство Севастополя хочет участвовать в деле в качестве третьего лица со стороны ответчика, а представитель Крымэнерго заявил о необходимости привлечения к разбирательству Министерства энергетики РФ.

Суд посчитал требования обоснованными. Чтобы привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц правительство города и Минэнерго, предварительное судебное заседание было отложено до 22 июня 2022 года.

Город Севастополь не согласовывал прокладку новой ЛЭП на ЮБК через Байдарскую долину, для чего придется вырубить до миллиона деревьев, в большинстве краснокнижных, на особо охраняемой природной территории.