«Профессор Водяницкий» отправится в очередную экспедицию

Научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» готовится к 122 выходу в черноморскую акваторию Крыма.

Научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» готовится к 122 выходу в черноморскую акваторию Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Института биологии южных морей имени А.О.Ковалевского.

Ученые института будут выполнять работы по нескольким направлениям.

Среди главных задач — получение новых данных о численности, биомассе фитопланктона, микрозоопланктона, ихтиопланктона в прибрежье Черного моря в летний период, анализ распределения компонентов экосистемы прибрежья Черного моря, а также факторов среды (гидрометеорологических — скорости и направления ветра, температуры, солености, скорости течений, гидрохимических — кислорода, pH, гидрооптических — мутность воды и т.д.).

Также предстоят работы по выявлению районов с неблагополучным экологическим состоянием, выявление адаптационных механизмов, позволяющих успешно функционировать черноморскому фитопланктону летом в современных климатических условиях, что позволит предсказать возможные пути его дальнейшей эволюции и т.д..

Сообщается, что 122 экспедиция продлится 26 дней.

Напомним, что НИС «Профессор Водяницкий» - единственное в Крыму специализированное научное судно, способное выполнять весь спектр океанографических, геолого-разведывательных, гидрохимических и гидробиологических исследований в Азово-Черноморском бассейне.

На его борту размещено 11 научных лабораторий с современным оборудованием.