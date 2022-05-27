Популяция пресноводных крабов сохранилась

Информацию о существовании пресноводных крабов в районе впадения реки Коккозка в устье реки Бельбек подтвердили ученые Института биологии южных морей. Об этом сообщили а пресс-службе института.

Информацию о существовании пресноводных крабов в районе впадения реки Коккозка в устье реки Бельбек подтвердили ученые Института биологии южных морей. Об этом сообщили а пресс-службе института.

Ученые обследовали устья этих рек, особенно там, где до расчистки регистрировалась одна из самых крупных в Крыму популяций пресноводного краба, а также наиболее сохранное рыбное сообщество.

В подмытых водой каменистых осыпях, в которые превращены берега Коккозки после расчистки, обнаружены остатки погибших особей пресноводных крабов. Однако также удалось выяснить, что популяция не уничтожена полностью, поскольку на дне реки обнаружены и живые крабы.

Пока невозможно оценить изменение численности крабов, это планируется сделать позднее. Однако уже теперь можно говорить об обнаружении нового места обитания крабов. Об этом сообщила старший научный сотрудник отдела ихтиологии института Евгения Карпова,

Известно, что пресноводный краб Potamon ibericum из семейства Potamidae встречается в Южной Европе, на Кавказе, в Крыму и в Центральной Азии в чистых горных ручьях, реках, озерах или около них.

Это всеядные крабы зеленовато-коричневого цвета, длиной около 5 см. Размножаются только в движущейся воде рек и ручьев. Живут 10-15 лет.

Пресноводный краб занесен в Красную книгу РФ, региональные Красные книги Республики Крым и Краснодарского края, а также в международный Красный список МСОП (Международный союз охраны природы).