Пляж «Ушакова балка» закрыли на основании прошлогодних анализов

Плохие анализы морской воды за 2021 год стали основанием для закрытия пляжа в нынешнем мае. Об этом журналистам 26 мая сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Плохие анализы морской воды за 2021 год стали основанием для закрытия пляжа в нынешнем мае. Об этом журналистам 26 мая сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Таким образом он объяснил тот факт, что оператор наглухо заварил входные ворота территорию пляжа, полностью перекрыв жителям района доступ к морю.

— Мы очень внимательно относимся к тем результатам, которые были у нас в прошлом году, при показателях плохой воды, которые брали на пляжах Мраморный, Городской и в Ушаковой балке. Мы посмотрели, какое количество обращений было на систему здравоохранения в части отравлений. Решение, что этот пляж исключается из списка пляжных территорий, и тем самым будет общегородским и, соответственно, общегородской территорией. Там купаться запрещено, мы будем все равно мониторинг продолжать, у нас еще будет анализ территорий, так называемых, диких пляжей. Там будем устанавливать таблички, что купаться запрещено, там есть обвалоопасные участки.., — довольно сбивчиво, неуверенно и, явно стараясь уйти от темы, прокомментировал Е.Горлов.

Далее он сообщил, что общественные территории будут передавать в обслуживание муниципальному округу.

— За этот период, пока будет происходить передача, чтобы не было захламления и чтобы мусор кто-то убирал, чтобы не было свалочных очагов, — продолжил глава горхоза, тем самым еще более запутавшись в объяснениях и пообещал, что «в регламентные сроки» в течение месяца этот вопрос будет решен.

На вопрос «Севастопольской газеты», каким образом прошлогодние данные о качестве воды можно соотнести с сегодняшним заявлением Роспотребнадзора, что в Ушаковой балке вода чистая, да и по прошлому году у городской санэпидстанции никаких претензий к качеству воды не было, Е.Горлов пояснил, оказывается, что для взятия проб необходим определенный температурный режим, и у санэпидстанции пока просто не было возможности нормально провести забор.

При этом он пообещал продолжить контролировать состояние воды уже на следующий день, руководствуясь исключительно заботой о здоровье людей.

На вопрос, каковы шансы, что пляж останется пляжем, Е.Горлов снова попытался уйти «в отрыв», повторив, что в течение месяца все вопросы будут урегулированы. К тому же, по его словам, дата начала купального сезона (прежде его старт намечался на 15 мая) пока не определена по причине нетипично холодного мая.

— Будем смотреть по состоянию акватории, — пообещал он, а на просьбу уточнить сроки проведения анализа морской воды, раздраженно бросил: — Я уже сказал!