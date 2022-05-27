Оборудуют 18 зарядных станций для электромобилей

В Севастополе оздадут зарядную инфраструктуру для электромобилей. Об этом 26 мая на заседании правительства сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

В Севастополе оздадут зарядную инфраструктуру для электромобилей. Об этом 26 мая на заседании правительства сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

- В соответствие в распоряжением правительства РФ от 10 марта 2022 года №469 и в свете мероприятий госпрограммы по развитию транспорта, включено основное мероприятие по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей, с объемом финансирования на 2022 год в объеме 49,6 млн рублей, - доложил глава гортранса, добавив, что средства выделяются из федерального бюджета.

По его словам в 2022 году планируется оборудовать на территории Севастополя 18 стационарных автомобильных зарядных станций.

- Это хорошо, что мы вошли в пилот на строительство инфраструктуры для зарядных электромобилей и получили на это деньги. Но надо найти места, где эти зарядные устройства по городу могут быть поставлены, и о каких зарядках — быстрых или длительных - идет речь. Надо не просто их куда-то налипить, а подойти с умом с точки зрения будущей экосистемы, - отреагировал на сообщение губернатор Михаил Развожаев.