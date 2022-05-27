Для Союзпечати нашли немного денег

Правительство Севастополя выделило агентству «Союзпечать» 4,4 млн рублей из резервного фонда на погашение задолженности по зарплате, налогам и коммунальным платежам.

Правительство Севастополя выделило агентству «Союзпечать» 4,4 млн рублей из резервного фонда на погашение задолженности по зарплате, налогам и коммунальным платежам.

А средства для погашения многомиллионных долгов ГУПа за реализованную прессу и карточки ЕГКС в правительстве города обещают найти.

«Ситуация на предприятии непростая. Это первый шаг по стабилизации ситуации. Запланировано еще несколько шагов, чтобы погасить кредиторскую задолженность, которая начала формироваться еще в 2016 году», — отметила начальник управления информационной политики Ирина Юхина, в ведении которой находится ГУП «Агентство «Союзпечать».

По ее словам, в планах правительства города не только сохранить предприятие, но и расширить его торговую сеть.

Долги Союзпечати в несколько раз превышают выделенную субсидию.