Денежные эквиваленты льгот получат более 8 тысяч неработающих пенсионеров

Установили денежные эквиваленты льгот поддержки неработающих пенсионеров. Соответствующее постановление принято 26 мая на заседании правительства Севастополя.

- Вследствие увеличения размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, изменения тарифов, ставок платы и сбора за транспортные услуги предусматривается установление денежных эквивалентов льгот, - доложила проект принимаемого документа директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Она также уточнила, что величина денежных эквивалентов рассчитывается от объемов льгот соответствующей категории граждан.

Утвержденные денежные эквиваленты льгот будут учитываться при расчете социальной доплаты к пенсии, изменения коснутся 8195 льготников, получающих социальные пенсии.

Е.Сулягина также сообщила, что правительством РФ с 1 июня 2022 года предусмотрено увеличение величины прожиточного минимума пенсионеров, что повлечет перерасчет размеров социальных доплат к пенсии в сторону увеличения.

По словам чиновницы, постановлением предусмотрено порядка 400 эквивалентов.

- Мы передадим эту информацию в пенсионный фонд. С учетом, что с 1 июня пенсионный фонд будет рассчитывать новые пенсии, увеличенные на 10%, - сказала она.