Новости Севастополя

Денежные эквиваленты льгот получат более 8 тысяч неработающих пенсионеров

Установили денежные эквиваленты льгот поддержки неработающих пенсионеров. Соответствующее постановление принято 26 мая на заседании правительства Севастополя.

Установили денежные эквиваленты льгот поддержки неработающих пенсионеров. Соответствующее постановление принято 26 мая на заседании правительства Севастополя.

- Вследствие увеличения размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, изменения тарифов, ставок платы и сбора за транспортные услуги предусматривается установление денежных эквивалентов льгот, - доложила проект принимаемого документа директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Она также уточнила, что величина денежных эквивалентов рассчитывается от объемов льгот соответствующей категории граждан.

Утвержденные денежные эквиваленты льгот будут учитываться при расчете социальной доплаты к пенсии, изменения коснутся 8195 льготников, получающих социальные пенсии.

Е.Сулягина также сообщила, что правительством РФ с 1 июня 2022 года предусмотрено увеличение величины прожиточного минимума пенсионеров, что повлечет перерасчет размеров социальных доплат к пенсии в сторону увеличения.

По словам чиновницы, постановлением предусмотрено порядка 400 эквивалентов.

- Мы передадим эту информацию в пенсионный фонд. С учетом, что с 1 июня пенсионный фонд будет рассчитывать новые пенсии, увеличенные на 10%, - сказала она.

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