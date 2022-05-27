Чиновники правительства Севастополя отчитались о доходах за 2021 год

Как и в прошлом году все семь заместителей губернатора заработали больше своего босса. Доходы за отчетный период относительно предыдущего года у большинства чиновников Севастополя выросли.

Как и в прошлом году все семь заместителей губернатора заработали больше своего босса. Доходы за отчетный период относительно предыдущего года у большинства чиновников Севастополя выросли.

Семеро успешных заместителей

Заместителем губернатора с самым высоким годовым доходом в 35 млн рублей стал недавно утвержденный на эту должность Сергей Толмачев. Он имеет земельный участок 5,6 соток. Супруга заработала за год 20 тысяч рублей, владеет квартирой (130,8 кв.м) и двумя автомобилями: Daewoo Matiz и Lexus RX200t, а также мотороллером и мотоколяской Honda PCX 150. В семье Толмачевых растут четыре несовершеннолетних ребенка. Высокий годовой доход получен втом числе за счет продажи недвижимости и кредита.

На втором месте прошлогодний лидер рейтинга — заместитель губернатора Светлана Пирогова. Она задекларировала 10,36 млн рублей дохода, на миллион рублей больше, чем в 2020 году. Она является собственницей двух квартир, 71,0 и 68,2 кв.м, а также гаража-бокса, 32,2 кв.м. У ее супруга есть квартира, 42,1 кв.м и гараж, 17,6 кв.м. Машин у семьи нет.

На третьем месте — заместитель Алексей Парикин с доходом 10,14 мн рублей, что на 700 тысяч больше предыдущего отчетного периода. А.Парикин владеет земельным участком 707,0 кв.м, жилым домом, 350,4 кв.м и двумя автомобилями марки Toyota — Prius и Land Cruiser Prado. Доход супруги 10 тысяч рублей.

Далее следует замгубернатора Николай Гордюшин. Он заработал 9,32 млн рублей. В его собственности находятся два земельных участка, площадью 11,61 и 17,8 соток, жилой дом, 130,6 кв.м, половина квартиры, 121,5 кв.м и нежилое здание 22,6 кв.м. Жена задекларировала доход 2,51млн рублей. Ей принадлежат два земельных участка, 13,5 и 11,56 соток, часть жилого дома, 75,3 кв.м; вторая половина квартиры, 121,5 кв.м; три автомобиля Chevrolet Camaro, Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC, BMW 125i. У семьи трое детей.

Игорь Михеев заработал 5,32 млн рублей, это на 400 тысяч меньше, чем в 2020 году. Он владеет земельным участком, 6,5 соток, дачей, 84,0 кв.м, одной квартирой, 81,5 кв.м и еще половиной квартиры, 46,5 кв.м, машиноместом, 14,3 кв.м. Его супруга получила дохода 913 тысяч рублей. В ее собственности находятся половина квартиры, 46,5 кв.м и четвертая часть квартиры, 53,1 кв.м.

Мария Литовко задекларировала 4,53 мн рублей, что на полмиллиона меньше, чем в пандемийный год. Замгубернатора является собственницей двух земельных участков размером 101,22 и 25,00 соток; квартиры, 58,7 кв.м. В зависимости от погоды водит то автомобиль Ford Fiesta, то Cadillac srx. На сумму ее годового дохода повлияли продажа двух квартир, площадью 64 и 32,7 кв.м, задекларированных в прошлом году, и покупка одной, накопления за предыдущие годы и ипотека. Почему-то в декларации нет данных о доходах членов семьи.

Александр Кулагин отчитался о доходе в 4,75 млн рублей, что на 200 тысяч больше, чем год назад. В его собственности числится квартира, 45,8 кв.м. Супруга заработала 238 тысяч рублей. Она владеет земельным участком 80,60 соток, квартирой 94,4 кв.м и автомобием Nissan Note.

Непосредстевнно губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал доход в 2,62 млн рублей, что примерно на полмилиона больше, чем годом ранее. У него есть квартира, 65,4 кв.м. Супруга заработала 677 тысяч рублей. Она владеет третьей частью квартиры, 79,4 кв. и легковм автоммобилем Nissan Murano. В семье двое несовершеннолетних детей.

Доходы руководителей департаментов и управлений правительства Севастополя

В топе успешных руководителей директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов. Он задекларировал 18,13 млн рублей, на 10 млн больше, чем в предыдущем году. У него в собственности четыре земельных участка в России, 962, 427, а также по половине от участков площадью в 300 и 150 кв.м, один земельный участок, 1726 кв.м на Украине; два жилых дома 155,5 и 77,0 кв.м и еще половина дома 208,7 кв.м; три квартиры — 63,6, 34,1, 108,3 кв.м; нежилое помещение, 32,0 кв.м, легковой автомобиль Hyundai Santa Fe, мотоцикл Harley Davidson. У супруги в декларации 148 тысяч рублей дохода, земельный участок 600,0 кв.м, квартира, 108,3 кв.м, половина нежилого помещения, 185,0 кв.м, апартаменты, 77,3 кв.м и автомобиль BMW 520d. Земельный участок достался ей в порядке дарения. В семье три несовершеннолетних ребенка.

На втором почетном месте директор департамента здравоохранения Виталий Денисов с доходом в 8,54 млн рублей. Это в два раза больше, чем год назад. В совместной с женой собственности находится земельный участок, 474,0 кв.м и жилой дом 96,7 кв.м, в индивидуальной — нежилое помещение (машино-место), 1040,6 кв.м. Супруга задекарировала 4,41 млн руб. Дохода и автомобиль Toyota Camry. У них двое несовершеннолетних детей.

Доход директора департамента финансов Алексея Плотникова — 5,33 млн рублей. Ему принадлежат земельный участок, 815,0 кв.м; жилой дом, 98,2 кв.м; три квартиры, 20,1, 94,3, 40,8 кв.м; автомобиль Chevrolet Lacetti. У супруги — 1,2 млн рублей и автомобиль Toyota Highlander.

Доход в три с половиной миллиона рублей задекларировал директор департамента экономического развития Денис Профатилов. Это на миллион рублей больше, чем в предыдущем году. Он владеет земельным участком 500 кв.м и двумя машинами Subaru Forester. У супруги доход 228 тысяч рублей.

И у директора департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова годовой доход (3,39) оказался на миллион больше, чем в прошлом году. Такие же успехи в доходности у директора департамента транспорта Павла Иено (3,5 млн рублей) и директора департамента природных ресурсов и экологии Юлии Гавриовой (2,5 млн рублей),

Доход в 2,12 млн рублей задекларировала Александра Осипова — директор департамента цифрового развития. Директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный — 2,08 млн рублей. Руководители департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина и директор городского хозяйства Евгений Горлов задекларировали по 1,8 млн руб. Ирина Романец — директор департамента культуры — 1,61 млн руб. Начальник управления охраны объектов культурного наследия Ирина Масликова — 1,46 млн руб. Руководитель управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко – 1,22 млн руб. Начальник управления информационной политики Ирина Юхина — 1,08 млн рублей.

Руководители департаментов образования и департамента сельского хозяйства, а также ДИЗО в кампании по декларации доходов за 2021 год не участвовали, так как назначены на должности в 2022 году.