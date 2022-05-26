Жители Корабельной стороны будут бороться за свой единственный пляж

Вместо того, чтобы привести в порядок пляж «Ушакова балка» к летнему сезону, его оператор наглухо заварил входные ворота на его территорию.

Вместо того, чтобы привести в порядок пляж «Ушакова балка» к летнему сезону, его оператор наглухо заварил входные ворота на его территорию.

Официальное объяснение от оператора пляжа ООО «УК Балаклавского района» в виде объявления на заваренных воротах провисело не более суток. В нем сообщалось, что посещение территории пляжа «Ушакова балка», а также купание на нем запрещено в связи с аварийным состоянием и несоответствием качества морской воды и допустимым нормам СанПин.

Объявление сорвали разгневанные жители Севастополя. Негодованию людей нет предела.

— Мы постоянно в течение многих лет посещаем этот пляж: я, мои дети, внуки. Это единственное место на Корабельной стороне для оздоровления в летний период. А тут его закрыли! Но люди все равно сюда идут. Многие приходят к пяти часам утра. После ограничения прохода, отчаявшиеся граждане неоднократно взламывали, спиливали болгаркой заваренные ворота. Говорят, что яхт-клуб купил эту землю. Объяснения по поводу грязной воды — отмазки, — утверждает Любовь Чернышова, жительница ул.Родионова.

— Это ужасно, что пляж закрыли! Я весь год купаюсь, мне это дает здоровье. Специально приехала с улицы Горпищенко, 80. Мне 76 лет. У нас на Корабельной стороне — это единственный пляж. Захотели и закрыли, скорее всего яхт-клубу отдадут. Они мечтают захватить его уже в течение 20 лет. При Украине боролись за этот пляж каждый год, а эти «патриоты» просто закрыли, — возмущена пенсионерка Валентина Титова.

Проходы к морю перекрыты, но на пляже все-таки есть посетители. Молодой мужчина рассказал «Севастопольской газете», что проник на территорию, перемахнув через высокий забор. Женщина — приплыла на пляж со стороны Угольной бухты. Любыми, в том числе небезопасными способами, горожане пробираются на украденную у них территорию.

— Взяли вчера (25 мая) и тупо заварили проходы. Безобразие! Куда деваться пенсионерам, детям? Плавать в море сюда приезжают с Жидилова, Горпищенко, Макарова, Ластовой, проспекта Победы. Уже в шесть утра здесь обычно купаются люди. Я вчера пришла, походила вокруг да около, сверху посмотрела на пляж, как на ребенка, которого вижу, а попасть к нему не могу. Мы этого так не оставим, — говорит Эльвира Харитоненко, проживающая на ул.1-й Бастионной.

Она предупредила, что уже сегодня группа общественников намерена обратиться к депутатам Нахимовского муниципального округа.

— Будем сначала просить вернуть нам пляж. Все жители района под этим подпишутся, у нас есть группа активистов, мы будем добиваться, приглашать телевидение. Если в ближайшие пару дней ничего не решится — соберем массы. Такой лакомый кусочек, так необходимый людям, никому не отдадим, — заметила женщина.

Приказ существует?

В администрации ООО «УК Балаклавского района» (предприятие действительно находится в Балаклаве), куда за разъяснениями обратилась «Севастопольская газета», сообщили, что пляж «Ушакова балка» закрыли по решению правительства города, никаких нарушений в связи с ограничениями доступа к прибрежной водоохранной зоне нет. Территория по прежнему принадлежит городу. Вопрос решается на уровне хозяйственного управления городским имуществом.

Приказ горхоза о запрете работы пляжа не опубликован, но он существует. В ближайшее время жители будут проинформированы относительно принятого городскими властями решения.

Вода нормам соответствует

В объявлении о запрете посещения пляжа «Ушакова балка» его оператор ссылается на «несоответствие качества морской воды санитарным нормам». Но в региональном управлении Роспотребнадзора редакции сообщили, что в этом году нестандартных проб морской воды еще не было.

Анализ качества воды на пляжах Севастополя начали делать с 5 мая, отклонений нет. Даже если бы они и были, заваривать ворота на пляж недопустимо.

При выявлении отклонений в пробах от санитарных норм, Роспотребнадзор уведомляет об этом департамент городского хозяйства и оператора пляжа. Последний должен вывесить табличку, что купаться на пляже запрещено. Но загорать и отдыхать при этом можно.