Утвержден состав наблюдательного совета по строительству яхтенной марины

Список, который должен был появиться в январе 2022 года, наконец-то опубликован на сайте правительства Севастополя.

Список, который должен был появиться в январе 2022 года, наконец-то опубликован на сайте правительства Севастополя.

Возглавил набсовет — губернатор Михаил Развожаев. Секретарем, ожидаемо, стала вице-губернатор Мария Литовко, курирующая в правительстве города вопрос создания яхтенной марины в Балаклаве. Кроме них в составе совета 52 человека, это эксперты, общественники, депутаты, жители и бизнесмены Балаклавы.

Совет будет действовать на протяжении всей реконструкции, чтобы работы шли максимально открыто на всех этапах. Первое его заседание губернатор пообещал провести уже на следующей неделе. В дальнейшем наблюдательный совет должен собираться раз в месяц.

Состав Наблюдательного совета по созданию яхтенной марины в городе Севастополе

Председатель наблюдательного совета — Развожаев Михаил Владимирович, губернатор Севастополя; секретарь наблюдательного совета — Литовко Мария Александровна, заместитель губернатора Севастополя.

Члены наблюдательного совета:

1. Абуладзе Лидия Владимировна — житель Балаклавы;

2. Аксютин Алексей Игоревич — житель Балаклавы;

3. Алексеева Татьяна Валерьевна — житель Балаклавы;

4. Бам Анатолий Семёнович — владелец ресторана «Балаклава»;

5. Борденюк Людмила Леонидовна — заместитель председателя Совета Балаклавского МО;

6. Боцул Галина Вячеславовна — архитектор;

7. Бубнова Екатерина Викторовна — депутат заксобрания Севастополя;

8. Давыдов Илья Валерьевич — руководитель Севастопольской региональной общественной организации сохранения исторического наследия «Гренадер»;

9. Дмитриева Ирина Петровна — балаклавский предприниматель, экскурсии и морские прогулки;

10. Дуганов Борис Георгиевич — владелец ресторана «Избушка рыбака»;

11. Ефимов Христофор Иванович — председатель РОО «Севастопольское греческое культурно-просветительное общество «Херсонес»;

12. Жуков Олег Михайлович — владелец маломерного судна;

13. Зубков Валерий Яковлевич — президент РОО «Федерация парусного спорта Севастополя»;

14. Иващенков Андрей Викторович — рыбак-бригадир ИП Благий П.В.;

15. Истратова Оксана Петровна — организатор дайвинг-туров в Балаклаве;

16. Клышко Никита Александрович — инженер-программист, член ОО «Молодежное спортивно-экологическое объединение «ВелоПобеда»;

17. Комаров Сергей Диевич — председатель Союза архитекторов Севастополя;

18. Комарова Анна Владимировна — балаклавский предприниматель;

19. Кононова Оксана Михайловна —предприниматель в сфере промышленного рыболовства, Балаклава;

20. Костенко Елена Васильевна — генеральный директор ООО «Агрофирма «Золотая балка»;

21. Кравец Ирина Ивановна — директор ср.школы №25;

22. Круглов Юрий Игоревич — президент РОО «Федерация альпинизма и скалолазания Севастополя»;

23. Крыжанивский Иван Михайлович — председатель ОО «Блокпост Севастополь»;

24. Кучерка Александра Вячеславовна — житель Балаклавы;

25. Липовка Юлия Александровна — заместитель главы администрации Балаклавского МО;

26. Лисовой Анатолий Петрович — председатель СРОО «Объединение владельцев маломерных судов рыбаков-любителей Балаклавы»;

27. Литов Алексей Георгиевич — представитель компании, осуществляющей пассажирские перевозки в Балаклаве;

28. Лобач Татьяна Георгиевна — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ;

29. Мельникова-Солдатова Елена Викторовна — сопредседатель «Фонда развития и поддержки физкультуры, спорта, молодежи, туризма и кино», житель Балаклавы;

30. Мильчакова Наталия Афанасьева — ведущий научный сотрудник ИнБЮМа;

31. Миненко Светлана Николаевна — представитель Балаклавского подземного музейного комплекса;

32. Морозова Елена Александровна — директор ФГБУ «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический»;

33. Наумов Денис Юрьевич — инвестор;

34. Омарова Лариса Николаевна — владелец ресторана «Кефало Вриси»;

35. Пестерников Илья Владимирович — уполномоченный по защите прав предпринимателе в Севастополе;

36. Половецкий Богдан Николаевич — собственник маломерного судна;

37. Прокопенков Вадим Николаевич — историк;

38. Радченко Владислав Русланович — депутат Молодежного парламента при заксобрании Севастополя;

39. Репков Дмитрий Сергеевич — житель Балаклавы;

40. Соболев Андрей Николаевич — общественный деятель, член СФ ФС РФ (2014–2017 гг.);

41. Стрецкис Максим Игоревич — директор ООО «Архитектурно-проектное бюро «Основа»;

42. Темников Алексей Владимирович — руководитель группы архитекторов;

43. Ткачева Марина Юрьевна — директор ГБУ «Балаклавский дворец культуры»;

44. Трошев Александр Владимирович — и.о.председателя Общественной палаты Севастополя;

45. Улыбышева Мария Александровна — член Ассоциации Студенческих Спортивных Клубов России;

46. Харламов Павел Викторович — депутат Совета Балаклавского МО;

47. Чалый Михаил Михайлович — депутат заксобрания Севастополя;

48. Челомбитко Александр Иванович — член Общественной палаты Севастополя;

49. Шмельков Владислав Валерьевич — гендиректор АО «Балаклавское рудоуправление им.Горького»;

50. Юнусова Себия Изетовна — гендиректор ООО «Медиа ТВ Севастополь»;

51. Юрчак Владимир Михайлович — депутат Балаклавского муниципального совета;

52. Юрьева Ирина Анатольевна — предприниматель на ярмарке «Сувенирная», Балаклава.