Утвержден состав наблюдательного совета по строительству яхтенной марины

Список, который должен был появиться в январе 2022 года, наконец-то опубликован на сайте правительства Севастополя.
Возглавил набсовет — губернатор Михаил Развожаев. Секретарем, ожидаемо, стала вице-губернатор Мария Литовко, курирующая в правительстве города вопрос создания яхтенной марины в Балаклаве. Кроме них в составе совета 52 человека, это эксперты, общественники, депутаты, жители и бизнесмены Балаклавы.
Совет будет действовать на протяжении всей реконструкции, чтобы работы шли максимально открыто на всех этапах. Первое его заседание губернатор пообещал провести уже на следующей неделе. В дальнейшем наблюдательный совет должен собираться раз в месяц.
Состав Наблюдательного совета по созданию яхтенной марины в городе Севастополе
Председатель наблюдательного совета — Развожаев Михаил Владимирович, губернатор Севастополя; секретарь наблюдательного совета — Литовко Мария Александровна, заместитель губернатора Севастополя.
Члены наблюдательного совета:
1. Абуладзе Лидия Владимировна — житель Балаклавы;
2. Аксютин Алексей Игоревич — житель Балаклавы;
3. Алексеева Татьяна Валерьевна — житель Балаклавы;
4. Бам Анатолий Семёнович — владелец ресторана «Балаклава»;
5. Борденюк Людмила Леонидовна — заместитель председателя Совета Балаклавского МО;
6. Боцул Галина Вячеславовна — архитектор;
7. Бубнова Екатерина Викторовна — депутат заксобрания Севастополя;
8. Давыдов Илья Валерьевич — руководитель Севастопольской региональной общественной организации сохранения исторического наследия «Гренадер»;
9. Дмитриева Ирина Петровна — балаклавский предприниматель, экскурсии и морские прогулки;
10. Дуганов Борис Георгиевич — владелец ресторана «Избушка рыбака»;
11. Ефимов Христофор Иванович — председатель РОО «Севастопольское греческое культурно-просветительное общество «Херсонес»;
12. Жуков Олег Михайлович — владелец маломерного судна;
13. Зубков Валерий Яковлевич — президент РОО «Федерация парусного спорта Севастополя»;
14. Иващенков Андрей Викторович — рыбак-бригадир ИП Благий П.В.;
15. Истратова Оксана Петровна — организатор дайвинг-туров в Балаклаве;
16. Клышко Никита Александрович — инженер-программист, член ОО «Молодежное спортивно-экологическое объединение «ВелоПобеда»;
17. Комаров Сергей Диевич — председатель Союза архитекторов Севастополя;
18. Комарова Анна Владимировна — балаклавский предприниматель;
19. Кононова Оксана Михайловна —предприниматель в сфере промышленного рыболовства, Балаклава;
20. Костенко Елена Васильевна — генеральный директор ООО «Агрофирма «Золотая балка»;
21. Кравец Ирина Ивановна — директор ср.школы №25;
22. Круглов Юрий Игоревич — президент РОО «Федерация альпинизма и скалолазания Севастополя»;
23. Крыжанивский Иван Михайлович — председатель ОО «Блокпост Севастополь»;
24. Кучерка Александра Вячеславовна — житель Балаклавы;
25. Липовка Юлия Александровна — заместитель главы администрации Балаклавского МО;
26. Лисовой Анатолий Петрович — председатель СРОО «Объединение владельцев маломерных судов рыбаков-любителей Балаклавы»;
27. Литов Алексей Георгиевич — представитель компании, осуществляющей пассажирские перевозки в Балаклаве;
28. Лобач Татьяна Георгиевна — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ;
29. Мельникова-Солдатова Елена Викторовна — сопредседатель «Фонда развития и поддержки физкультуры, спорта, молодежи, туризма и кино», житель Балаклавы;
30. Мильчакова Наталия Афанасьева — ведущий научный сотрудник ИнБЮМа;
31. Миненко Светлана Николаевна — представитель Балаклавского подземного музейного комплекса;
32. Морозова Елена Александровна — директор ФГБУ «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический»;
33. Наумов Денис Юрьевич — инвестор;
34. Омарова Лариса Николаевна — владелец ресторана «Кефало Вриси»;
35. Пестерников Илья Владимирович — уполномоченный по защите прав предпринимателе в Севастополе;
36. Половецкий Богдан Николаевич — собственник маломерного судна;
37. Прокопенков Вадим Николаевич — историк;
38. Радченко Владислав Русланович — депутат Молодежного парламента при заксобрании Севастополя;
39. Репков Дмитрий Сергеевич — житель Балаклавы;
40. Соболев Андрей Николаевич — общественный деятель, член СФ ФС РФ (2014–2017 гг.);
41. Стрецкис Максим Игоревич — директор ООО «Архитектурно-проектное бюро «Основа»;
42. Темников Алексей Владимирович — руководитель группы архитекторов;
43. Ткачева Марина Юрьевна — директор ГБУ «Балаклавский дворец культуры»;
44. Трошев Александр Владимирович — и.о.председателя Общественной палаты Севастополя;
45. Улыбышева Мария Александровна — член Ассоциации Студенческих Спортивных Клубов России;
46. Харламов Павел Викторович — депутат Совета Балаклавского МО;
47. Чалый Михаил Михайлович — депутат заксобрания Севастополя;
48. Челомбитко Александр Иванович — член Общественной палаты Севастополя;
49. Шмельков Владислав Валерьевич — гендиректор АО «Балаклавское рудоуправление им.Горького»;
50. Юнусова Себия Изетовна — гендиректор ООО «Медиа ТВ Севастополь»;
51. Юрчак Владимир Михайлович — депутат Балаклавского муниципального совета;
52. Юрьева Ирина Анатольевна — предприниматель на ярмарке «Сувенирная», Балаклава.