Мальчика с корабликом для Дворца пионеров лепили с Владимира Мошковича

Читатель «Севастопольской газеты» Владимир Мошкович рассказал, как был моделью для скульптора Станислава Чижа — создателя одной из двух скульптурных групп, долгое время украшавших крышу Дворца пионеров.

Читатель «Севастопольской газеты» Владимир Мошкович рассказал, как был моделью для скульптора Станислава Чижа — создателя одной из двух скульптурных групп, долгое время украшавших крышу Дворца пионеров.

Замечательный севастопольский скульптор работал над композицией, состоящей их трех детских фигур, в 1961 году. Вторую скульптурную группу одновременно создавали симферопольские скульпторы Константин Кошкин и его супруга Ольга Минькова.

Как рассказал В.Мошкович, в то время он занимался в хореографическом кружке городского Дома пионеров, который тогда располагался недалеко от нынешней Детской морской флотилии. На Приморском бульваре уже шла к завершению реконструкция здания бывшего Института физических методов лечения им.Сеченова, и крышные фигуры должны были стать завершающим штрихом.

— Помню, что на одно из наших занятий, которые вела педагог Елена Антоновна Чугуй, пришел сам Станислав Александрович и отобрал троих ребят в качестве моделей для будущей скульптуры. На мальчика с планером выбрали Валеру Игнатенко, на пионера с корабликом — меня, а Ларису Давиденко из 14-й школы выбрали для третьей фигуры — девочки с голубем, — вспоминает В.Мошкович.

По его словам, проблемой стало, что двое из троих моделей к тому времени были уже выпускниками и уехали поступать в столичные вузы.

— С Ларисы Чиж успел слепить, а вот по Валере работа оказалась выполненной только наполовину. Фигуру вылепили только снизу, до пояса. Торс пришлось лепить с меня. А уж мальчик с корабликом и вовсе полностью я и есть в свои 14 лет, — продолжил рассказ В.Мошкович.

Сначала С.Чиж слепил маленькую фигурку-заготовку из глины, в процессе пришлось вместе с мастером несколько раз подняться на крышу, где скульптор, что называется, примеривался по месту, просил становиться так или иначе.

По словам В.Мошковича, несколько раз он побывал в мастерской скульптора, она тогда находилась почти на самой оконечности Исторического бульвара, примерно между тем местом, где впоследствии соорудили макеты орудийных двориков и памятный знак, посвященный Льву Толстому.

— Это был примерно 13-метровый дощатый барак, облицованный вагонкой. В мастерской прорабатывались отдельные детали скульптур, — припомнил В.Мошкович.

На вопрос, как к такому выбору отнеслись одноклассники, В.Мошкович пожал плечами со словами: «Да как отнеслись? С интересом, с радостью... Чувство зависти тогда нам было вообще не свойственно. Родители и знакомые тоже восприняли одобрительно, хотя никто у них разрешения и не спрашивал».

По словам В.Мошковича, С.Чиж работал очень быстро, поэтому много времени позирование не заняло.

Добавим, что и через 60 лет В.Мошкович строен и подтянут. Он надеется, что скульптуры, украшавшие дворец, вернутся на крышу.