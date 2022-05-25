Спортивные площадки в Загородной балке обещают каким-то образом загрузить до конца мая

На простаивающих с момента сдачи после реставрации спортивно-оздоровительного комплекса «Им.200-летия Севастополя» игровых площадках уже до конца мая начнут заниматься спортсмены и физкультурники.

На простаивающих с момента сдачи после реставрации спортивно-оздоровительного комплекса «Им.200-летия Севастополя» игровых площадках уже до конца мая начнут заниматься спортсмены и физкультурники.

Начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко объяснил незадействованность до сих пор теннисных кортов и волейбольных площадок зимним периодом. Мол, теннисные корты были законсервированы, и сейчас в рамках начала сезона «трамбуются, проливаются для того, чтобы возникла нужная плотность грунта».

— Наша профильная спортшкола №7 выйдет туда на тренировки, плюс мы запланировали в текущем месяце согласовать перечень платных услуг, чтобы старшее поколение, желающее заниматься, могло приобрести абонемент, — сказал С.Резниченко.

Он также заверил журналистов, что на волейбольной площадке уже работает инструктор, и туда организованно выходят тренироваться жители микрорайона.

«Севастопольская газета» попробовала найти подтверждение данной информации в спортшколе №7.

Там методист очень удивилась планам главы управления по делам молодежи и спорта, и на вопрос, как можно записать подростка в секцию тенниса, растерянно ответила: «Так там же с кортами проблемы». Правда, для детального понимания вопроса, посоветовала связаться с тренером, который дал понимание происходящего: корты сделаны неправильно и на сегодня непригодны к эксплуатации.

По его словам, корты выполнялись не специалистами, без учета каких-либо норм и правил.

— Там нарушен состав покрытия, отсутствует дренаж, прямо на площадках растет трава. И не только — на одном из кортов растет огромный платан. После дождей покрытие прекращается в глину и не просыхает. Играть на таких кортах небезопасно, детей там тренировать нельзя, — пояснил тренер.

По его убеждению, корты необходимо полностью переделывать, но кто примет такое решение и примет ли, комментировать отказался.