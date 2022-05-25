Создают цифровой гид по советским санаториям Крыма

Ученые Крымского федерального университета работают над созданием прототипа цифрового гида по истории санаторно-курортной инфраструктуры Крыма советского периода.

На реализацию проекта ученые потратят полуторамиллионный грант Российского научного фонда, рассчитанный на один год.

Цифровой гид — интерактивное средство информации, позволяющее получить набор разнообразных данных об объектах культурного наследия. Он будет демонстрировать памятники архитектуры, которые не включены в традиционные экскурсионные маршруты.

В качестве испытательных образцов выбраны объекты санаторно-курортного комплекса Евпатории, которая в советский период была ведущим круглогодичным климатическим курортом. Полученные в ходе исследования данные можно будет использовать для оптимизации работ по паспортизации объектов культурного наследия.

«При помощи компьютерного моделирования, начиная от фасадов зданий и сооружений и вплоть до внутреннего интерьера, его отдельных элементов и экспонатов, будет создана цифровая модель архитектурного памятника. Гид будет дополнен специальными мультимедийными решениями, которые создают эффект присутствия, и содержат краткую историческую информацию об объекте», — рассказала руководитель проекта, профессор кафедры рекламы, связей с общественностью и издательского дела Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ Диана Буркальцева.

Одной из главных задач разработки Д.Буркальцева считает привлечение внимания к крымскому санаторно-курортному направлению не только людей старшего поколения, но и молодежи, которая мало знакома с возможностями и преимуществами крымских курортов.