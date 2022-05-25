Сначала восстановят грузовые железнодорожные перевозки из Донбасса в Крым

Такой путь нужен, чтобы подвозить стройматериалы для восстановления освобожденных территорий. Пассажирские перевозки начнутся, когда будет обеспечена стопроцентная безопасность.

Такой путь нужен, чтобы подвозить стройматериалы для восстановления освобожденных территорий. Пассажирские перевозки начнутся, когда будет обеспечена стопроцентная безопасность.

Грузовые железнодорожные перевозки из Донбасса в Крым по территории Запорожской и Херсонской областей планируется возобновить после ремонта путей. Пассажирские перевозки будут восстановлены, когда на всем протяжении пути будет гарантирована полная безопасность. Об этом сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Здесь сейчас нужно завозить огромное количество стройматериалов, техники, и, естественно, наши селяне пока не могут завести сюда огромное количество удобрений и вывести свой урожай, который здесь скопился, — десятки тысяч тонн. А что касается освобожденных территорий, начиная от Мариуполя и дальше, то часть железнодорожных путей там взорвана, я думаю, что для наших железнодорожников с поддержкой железнодорожных войск России будет не такая большая проблема, чтобы их запустить», — сказал В.Водолацкий.

Он уточнил, что в то же время железная дорога в Крым из Донбасса на данный момент небезопасна, там еще идут обстрелы, и никто не застрахован от диверсионных групп.

«Здесь работа серьезная, не хотелось бы, чтобы наши люди, которые будут ехать пассажирским составом могли пострадать. Поэтому да, восстанавливаться оно будет, и грузовые перевозки будут работать, а что касается пассажирских — [они возобновятся] когда будет обеспечена стопроцентная безопасность», — добавил депутат.

Он отметил, что в ближайшее время на территорию Донбасса приедут депутаты Госдумы из комитета по транспорту, задача которых в том числе продумать варианты запуска железнодорожных переходов.