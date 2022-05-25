Реставрация полотна диорамы и памятников Исторического бульвара откладывается

Поиск подрядчиков почему-то приостановили.

Музей героической обороны Севастополя 13 мая разместил, а через неделю отменил два тендера. Первый — стоимостью 26 млн рублей — по поиску исполнителя на реставрацию диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», второй — на девять млн рублей — на разработку научно-проектной документации на реставрацию объектов культурного наследия в составе Ансамбля мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя на Историческом бульваре.

Реставрация диорамы «Штурм Сапун-горы»

Планировалось, что реставрационные работы будут выполнены до 30 апреля 2023 года с пятилетней гарантией. Реставрации подлежат полотно панорамы, предметный план, картины предметного плана и деревянный каркас.

Авторами живописного полотна диорамы являются художники Студии военных художников им. Грекова. Площадь холста 140 кв.м (длина — 25,5 м, высота — 5,5 м), площадь предметного плана 83 кв.м.

Согласно техническому заданию, живописное полотно не имеет подрамника; авторский холст сшивной, дублирован. На обороте имеются 24 заплатки неизвестного происхождения. Во многих местах холст деформирован крупносетчатым грунтовым кракелюром.

Красочный слой имеет потертости, следы старых царапин, точечные выкрошки красочного слоя; лаковая пленка тонкая, с общим пожелтением; по краям деформация поверхности красочного слоя в результате раздублирования авторского и дублировочного холстов; незначительные вздутия и осыпи красочного слоя по нижнему краю. В верхней части полотна просматриваются «подтеки». Холст нуждается в гидрофобизации. Колорит живописного полотна и предметного плана требует приведения в соответствие.

Предметный план имеет пылевое загрязнение, наполовину утрачена цветность.

Реставрация памятников Исторического бульвара

Одновременно с объявлением аукциона на поиск подрядчика на реставрацию живописного полотна диорамы Музей героической обороны Севастополя разместил на сайте госзакупок тендер на разработку научно-проектной документации на реставрацию объектов культурного наследия (ОКН) в составе ансамбля Исторического бульвара.

Согласно техзаданию, реставрации подлежат: скульптурный памятник Федору Ушакову; обелиск — памятник воинам 4-го бастиона; воссозданные укрепления передового бруствера 4-го бастиона 1854-1855 годов; мемориальное обозначение местонахождения батареи Костомарова; минная галерея и обломок скалы, выброшенный взрывом; обелиск - памятник воинам Язоновского редута; мемориальные обозначение местонахождения батарей № 20 Шихматова, №23 Лазарева, №53 Нарбута; №100 Бурлея; №115 Нарбута; №120 Манто; стела в память о пребывании на 4-й батареи Льва Толстого в 1855 году; скульптурный памятник Эдуарду Тотлебену и русским саперам.

Проектировщики должны предусмотреть максимальное сохранение подлинных элементов памятников, архитектурно-художественную подсветку четырех из них; компенсирующие мероприятия для обеспечения сохранности территории парка, дорожек, зеленых насаждений.

Разрабатываемая проектная документация должна быть завершена не позднее 12 декабря текущего года.

Конкурсы были объявлены 13 мая, поиск поставщиков стартовал. Но 20 мая директор Музея героической обороны Севастополя Михаил Смородкин подписал приказ о внесении изменений в план-график на 2022 год, в связи с чем проведение тендеров было приостановлено, а определение поставщика отменено.

Напомним, что реставрация Исторического бульвара была начата в 2017 году, но до сих пор на закончена. Бульвар стоит в руинах, как после Крымской войны.