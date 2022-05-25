Продовольственные ярмарки предложили проводить каждый месяц

Опыт проведения большой продовольственной ярмарки «Весенняя» на 5-м километре Балаклавского шоссе в правительстве Севастополя назвали удачным и предложили проводить каждый месяц.

Опыт проведения большой продовольственной ярмарки «Весенняя» на 5-м километре Балаклавского шоссе в правительстве Севастополя назвали удачным и предложили проводить каждый месяц.

— Условие участия в ярмарке — установление минимальной торговой надбавки на реализацию продукции. В ярмарке приняли участие не только предприниматели Севастополя, но из Республики Крым и из Краснодарского края, — сообщила директор департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования Наталия Скорюкова.

Она рассказала, что на ярмарке торговали живой рыбой, продуктами пчеловодства, хлебобулочными изделиями, яйцами, овощами, мясом.

По словам чиновницы, ярмарка получила много положительных отзывов, в связи с чем запланировано проведение дополнительных ярмарок. Так, в августе и в сентябре проведут ярмарки под названием «Урожайная».

— Также мы планируем привлечь к участию владельцев личных приусадебных участков, чтобы они могли реализовать свою продукцию по сниженным ценам, — заявила руководитель департамента.

Она убеждена, что подобные ярмарки — прекрасная возможность для севастопольцев сделать запасы овощей на зиму.

Озвученный календарный график проведения ярмарок показался губернатору города недостаточным, и он предложило проводить сезонные ярмарки по три дня в конце каждого месяца, организуя до ста торговых мест.

— Чтобы горожане привыкали, что в конце месяца можно поехать и по сниженным ценам запастись сезонной продукцией. Это было бы для потребителя точно хорошо. Они смогут побаловать себя деликатесами, которые откуда-то привозятся, — предложил губернатор.