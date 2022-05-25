Продолжат проводить зарядку, учить плаванию и акробатическому рок-н-роллу

Управление по делам молодежи и спорта планирует и далее развивать пять проектов по вовлечению в занятия физкультурой населения Севастополя.

Управление по делам молодежи и спорта планирует и далее развивать пять проектов по вовлечению в занятия физкультурой населения Севастополя.

Среди проектов — «Спорт в каждый двор», в который предполагается вовлечь более 20 тысяч горожан, «Городская утренняя зарядка», «Научись плавать» с перспективой обучить за июль-август тысячу детей, сообщил начальник управления Сергей Резниченко.

Еще один проект связан с обучением элементарным навыкам акробатического рок-н-ролла. Его предполагается развивать в трех парках: Победы, им.А.Ахматовой и «Учкуевке». Занятия будут проходить четыре раза в неделю и для разных возрастных групп.

По словам С.Резниченко, много эмоций в прошлом году вызвал проект «Фитнес-бабушка» для женщин в возрасте 50+. А отсутствие проекта «Фитнес-дедушка» он объяснил большой занятостью мужчин на основных местах работы.

— Зато у женщин этот проект действительно вызвал ажиотаж, и мы получили заявку на его продолжение, в связи с чем в этом году планируется продлить проект с одного месяца до двух, — сообщил С.Резниченко.