На площади Лазарева расцвели тюльпановые деревья

Высаженные пять лет назад деревья лириодендрона тюльпанного благополучно прижились и радуют горожан цветами необычайной красоты.

Высаженные пять лет назад деревья лириодендрона тюльпанного благополучно прижились и радуют горожан цветами необычайной красоты.

Май в Севастополе наполнен цветением и ароматом: сирень, акация, каштаны, магнолии, яркие ковровые клумбы гиацинтов, нарциссов, тюльпанов. Не город — праздник. Никто не может остаться равнодушным от цветочного безумия: люди радуются, восторгаются, фотографируются.

Необычные для Севастополя тюльпанные деревья отличаются от других широкими резными листьями, среди густой зелени которых немногие замечают элегантные чашеподобные цветы. Они фактически сливаются с кроной, скромно прячась от посторонних глаз, но внимательных горожан, прогуливающихся по пл.Лазарева, ждет восхитительный сюрприз.

Цветы лириодендрона внешне напоминают тюльпаны. У них такая же чашеподобная форма, образуемая девятью лепестками. Шесть лепестков, имеющих нектарники, направлены в вверх, а три слегка отогнуты вниз. Цветки двуполые, их цветочная ось усеяна множеством тычинок и пестиков. Нижняя часть цветка имеет зеленоватую окраску, постепенно переходящую в желтоватый, кремовый или ярко-оранжевый цвет.

Цветение сопровождается приятным сладковато-огуречным запахом, исходящим от цветов и листьев. Аромат привлекает насекомых, в том числе пчел, которые и проводят опыление. После увядания цветов на их месте образуются плоды в виде шишки диаметром 5 см, содержащей многочисленные семена-крылатки. В сентябре-октябре семена созревают, отрываются от основания и разносятся ветром.

Лириодендрон относится к разновидностям одного из наиболее древних семейств магнолиевых. В естественных условиях продолжительность жизни тюльпанного дерева может составлять 400-500 лет.

На площади Лазарева в 2017 году были высажены шесть экзотических деревьев. Пятиметровые 12-летние саженцы лириодендрона тюльпанного были куплены предпринимателями, чтобы сделать этот уголок площади более уютным.