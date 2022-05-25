Мемориальную доску Гарину-Михайловскому нужно вернуть на место

Речь идет о плите с профилем выдающегося писателя и инженера Николая Георгиевича Гарина-Михайловского, которая несколько лет назад внезапно исчезла со скалы на подъеме к смотровой площадке на Ласпинском перевале.

Речь идет о плите с профилем выдающегося писателя и инженера Николая Георгиевича Гарина-Михайловского, которая несколько лет назад внезапно исчезла со скалы на подъеме к смотровой площадке на Ласпинском перевале.

Не заметить чернеющий квадрат на месте, которое прежде украшал благородный лик Гарина-Михайловского, могли разве что заезжие туристы. Местные, глядя на оставшуюся бессмысленную раму, и по сей день удивляются: «Где?»

Поисками пропажи «Севастопольская газета» вплотную занялась несколько лет назад: разговаривали с севастопольцами, звонили ответственным лицам, отправляли информационные запросы. С уверенностью, что доску надо найти и вернуть на законное место. Первое уже удалось, за возвращение, похоже, еще предстоит побороться.

О том, что на самом деле произошло с доской, расскажем, начав с объяснения, кто же такой Гарин-Михайловский и что значит это имя в истории Севастополя. Тем более, что в феврале 2020 года исполнилось 170 лет со дня рождения этого выдающегося человека.

Во все стороны талантлив

Н.Гарин-Михайловский больше известен как писатель, автор тетралогии «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты» и «Инженеры», ставшей литературной классикой. Но также он был журналистом, путешественником и талантливым инженером-путейцем. Не случайно его называли рыцарем железных дорог. Впрочем, о талантах этого человека свидетельствуют еще два эпитета: первый — «во все стороны талантлив» — принадлежит предпринимателю и меценату Савве Мамонтову, второй — «веселый праведник» — писателю Максиму Горькому.

Биография Гарина-Михайловского изобилует известными именами: будучи сыном известного генерала лейб-гвардии уланского полка и потомственного дворянина Георгия Михайловского, уважаемого царем Николаем I, мальчик стал царским крестником.

Детство прошло в Одессе, где он учился в знаменитой Ришельевской гимназии. По окончании поступил на юридический факультет Петербургского университета, но через год сменил его на Институт инженеров путей сообщения, что было ему куда более интересно и к тому же романтично.

Строить железные дороги было его мечтой, он начал это делать в болгарском Бургасе, потом работал на Батумской железной дороге. Знаковым событием стало также его участие в 1886 году в строительстве железной дороги Уфа–Златоуст. Там путейцам впервые в истории строительства железных дорог в России пришлось столкнуться с естественными преградами в виде гор, горных рек, болот, бездорожья.

«...Чувство местности у Николая Георгиевича было удивительное. А строит он, как волшебник», — писали о нем современники.

Еще одна сфера интересов Гарина-Михайловского — путешествия. В 1898 году он решил проехать вокруг света через Дальний Восток, Японию, Америку, Европу. Он также исколесил всю Россию, а затем отправился по Северной Корее и Маньчжурии с экспедицией. Прошел 1600 км пешком и верхом на лошади, многое повидал, вел дневники, слушал через переводчика корейские сказки и позже издал их, впервые в России и Европе.

Электрическая дорога по Южному берегу Крыма

Весной 1903 года Гарина-Михайловского назначили начальником изыскательской партии строительства железной дороги по Южному берегу Крыма. Он понимал, что дорога должна пройти по очень живописным местам, курортам, и поэтому разработал 84 (!) варианта трассы, по 22 из которых были проведены технико-экономические расчеты, где каждую станцию должны были проектировать не только архитекторы, но и художники. Создание железной дороги по Южному берегу Крыма его увлекло и захватило.

— Два дела хотел бы я закончить — электрическую дорогу в Крыму и повесть «Инженеры», — писал он тогда. Но ни то, ни другое не получилось. Строительство дороги запланировали на весну 1904 года, но в январе началась Русско-японская война. Как известно, Крымская железная дорога до сих пор так и не построена, но именно по ее стародавней версии в 1972 году была проложена столь любимая нами автотрасса от Севастополя до Ялты.

В том же 1972 году на Ласпинском перевале, в 33 км от Севастополя, на скале была установлена та самая (ныне отсутствующая) мемориальная плита с барельефом Н.Гарина-Михайловского авторства ялтинского скульптора Николая Савицкого. Надпись на плите гласит: «При строительстве автомобильной дороги через Ласпинский перевал использовались изыскания, которые в 1903-1904 гг. осуществил Н.Г.Гарин-Михайловский, инженер-строитель, известный русский писатель».

Так вот, привычная глазу плита в 2016 году исчезла. Правда. вместо истории и романтики, еще недавно свойственных этому месту, у подножия вековой лестницы плотно обосновались торговцы-лоточники.

Просто бизнес

Исторический романтизм сменился базарным прагматизмом вездесущей придорожной торговли, ориентированной на нетребовательного туриста, легко цепляемого магнитиками и брелоками, можжевеловыми поделками и сомнительными по функциональному назначению изделиями из овчины. Лоточники умудрились расположиться даже на промежуточной (перед самой смотровой) площадке.

Как следует из полученного «Севастопольской газетой» комментария департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования, торговля непродовольственной группой товаров на двух торговых местах площадью 6 и 9 кв.метров разрешена и даже в круглосуточном режиме.

— По вышеуказанным местам департаментом заключены договора на размещение нестационарных торговых объектов с субъектами хозяйственной деятельности, — сообщили в ведомстве на запрос «Севастопольской газеты».

Правда, при этом отчитались об обнаруженном-таки нарушении — незаконной торговле самсой.

Что до историчности, так это не их компетенция...

Ничего не знаю

Ответ примерно такого содержания на запрос о судьбе мемориальной доски был получен на запрос газеты от управления охраны объектов культурного наследия. Как оказалось, Севнаследие вопрос пропажи доски не интересует в принципе: «Мемориальная плита с барельефом, посвященная инженеру-строителю Н.Г.Гарину-Михайловскому, статуса «объект культурного наследия» не имеет, информацией о местонахождении мемориальной доски Управление не располагает». И все же...

След взят!

И помогли этому в департаменте городского хозяйства. Там точно указали место нахождения плиты.

«В настоящее время вышеуказанный барельеф находится на хранении у ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Севастополя», — написано в ответе. И далее сообщается, что «в адрес местной организации Орлиновского муниципального округа Севастополя направлено письмо с целью рассмотрения возможности установки барельефа Гарина-Михайловского на прежнее место у входа на смотровую площадку Ласпинского перевала.

Отсюда поподробнее

О том, что именно произошло с доской, довелось узнать из нескольких источников. Бывший сотрудник севастопольского лесничества Сергей Скоробреха рассказал, что мемориальную доску сорвало порывом ветра, и она пролежала на ступеньках несколько дней.

— Уже не помню, кто именно, но мне позвонили из правительства города и попросили забрать плиту и подержать у себя какое-то время. Мы так и сделали. Забрали доску в Орлиновское лесничество, где она пролежала года два. Потом звонили из полиции и из какой-то общественной организации, а после приехали и увезли, — поделился С.Скоробреха.

Это не единственная версия. Сотрудник Севастопольского ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя» Лариса Королёва рассказала, что медная плита была сорвана, ее пытались похитить неизвестные, чтобы сдать в металлолом. Афера не удалась, потому что в это время мимо проезжали лесники, которые отобрали плиту и привезли в лесничество.

— Сколько лет она там пролежала, не знаю, но потом позвонили нашему директору Игорю Кузину и дали указание забрать. А он поручил это мне. Я взяла грузовик, старые матрасы со склада и поехала, — поделилась Л.Королёва.

По ее словам, плита была вся разбитая, в дырах. Была попытка отреставрировать, и даже приглашали специалистов, но те запросили слишком большую по тем временам сумму — 500 тысяч рублей.

— Я ее забрала под расписку, привезла на предприятие, и с тех пор она находится у нас. Тогда у нас еще цех работал гранитный, и мои ребята из цеха запаяли все дыры и привели в порядок. Она сейчас, конечно, в пыли, но ее протереть и можно хоть сейчас вешать на прежнее место, — продолжила Л.Королёва, отправив нас в тот самый цех, где мы наконец-то и увидели доску, бережно сохраненную работниками предприятия.

Правда, теперь возник вопрос о вывозе и возвращении плиты на место. Этим, как нам уже сообщили в горхозе, должны заниматься муниципальные власти.

Нужны деньги

Вернуть плиту на место, как пояснил глава Орлиновского муниципалитета Александр Богуш, дело непростое. Для выполнения такого рода работ нужны специалисты, которые смогут надежно закрепить плиту на скале.

По его словам, в горхозе уже пообещали выделить необходимую сумму. Сколько именно, он пока сказать не может: может, 10 тысяч рублей, а, может, и все 50, в зависимости от сложности работ и уровня квалификации рабочих.

Что касается сроков, то тут и вовсе все непонятно. Городские власти запланировали реконструировать Ласпинскую эстакаду. Так что, может, придется, опять подождать...