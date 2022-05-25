Для назальной антикоронавирусной вакцины нужны особые насадки

Назальную противокоронавирусную вакцину должны поставить в Севастополь, однако для ее применения нужны особые насадки на шприц.

Назальную противокоронавирусную вакцину должны поставить в Севастополь, однако для ее применения нужны особые насадки на шприц.

Об этом сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

По его словам, вакцина будет бесплатной, но пока есть логистические проблемы с доставкой насадок, с помощью которых и производится распыление вакцины через носовую полость.

- Скорее всего, это будет обычный CпутникV. Вакцина будет набираться в шприц, на который надевается насадка и назально вводится в носовую полость. Вот по поводу этой насадки как раз сейчас какой-то есть производственный момент, Минздрав уже довольно долго обещает, все время говорят, что будет, - пояснил А.Кулагин.

Напомним, что назальная вакцина предлагается тем, кто такой способ введения предпочитает обычному уколу.

А.Кулагин пообещал, что как только вакцина появится в пунктах вакцинации, население об этом оповестят.