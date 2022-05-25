Балаклавцам нужно определиться с кандидатом от правящей партии

Предварительное голосование для выбора, кто будет баллотироваться в депутаты заксобрания Севастополя по Балаклавскому району от партии «Единая Россия» продлится до воскресенья, 29 мая.

Предварительное голосование для выбора, кто будет баллотироваться в депутаты заксобрания Севастополя по Балаклавскому району от партии «Единая Россия» продлится до воскресенья, 29 мая.

Принять в нем участие могут только жители Балаклавского района, которым предстоит выбрать одного претендента из трех членов партии и трех ее сторонников.

Свою кандидатуру на праймериз выдвинул хореограф и балетмейстер 41-летний член партии балаклавец Александр Бондарчук. Он — президент АНО «Международное творческое объединение участников фестивалей и конкурсов».

Второй кандидат-партиец — Павел Харламов, 1985 года рождения, — координатор волонтерского движения «Мы вместе – Севастополь», депутат Балаклавского муниципального округа. У П.Харламова на сайте предварительного голосования нет сведений об образовании и семейном положении. Фактически кроме даты рождения о нем избирателям ничего не известно.

Третий член партии — предприниматель и многодетный отец Сергей Скоробреха, 1982 года рождения. Образование он получил на/в Украине — в Тернополе и Мелитополе. Основной вид деятельности его компании — охота, отлов и отстрел диких животных. Проживает в с.Орлиное.

Следующий кандидат-сторонник — 32-летний Игорь Сухно, фрилансер и по совместительству помощник депутата заксобрания Вячеслава Камзолова.

О 47-летнем временно неработающем стороннике партии Дмитрии Седове известно, что в 2002 году он окончил Московский Государственный Технический Университет им.Баумана, а в 2003 году — Российскую Академию адвокатуры. Он безработный, живет в Севастополе с 2019 года.

Шестой кандидат — гендиректор ООО «Единый центр помощи садоводам», юрист Марина Мурко. Она родилась 1985 году в Севастополе, замужем, имеет двоих детей. В презентации она написала: «занимаюсь благотворительностью, осуществляю финансовую поддержку Центра социальной помощи «Диана».

Дополнительные выборы в заксобрание будут проводиться в связи с прекращением полномочий депутата по избирательному округу №1 (Балаклава) Татьяны Лобач, которая теперь представляет Севастополь в Государственной Думе.

Партийное предварительное голосование в этом году проходит в онлайн формате на сайте госуслуг. Результаты подведут 31 мая. В Севастополе на первый день голосования, 23 мая, было зарегистрировано около 400 избирателей.