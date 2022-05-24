Жительница Орлиного приютила у себя 200 собак

Прокуратура добивается запрета деятельности по массовому содержанию животных на территории частного домовладения .

Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка требований санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании домашних животных. Установлено, что на территории земельного участка 0,15 га, предназначенной для строительства жилого дома, жительница села Орлиное содержит порядка 200 собак. Указанная деятельность в границах населенного пункта имеет признаки приюта и не отвечает требованиям законодательства об ответственном обращении с животными.

По материалам проверки прокуратуры в Ленинский районный суд Севастополя направлено исковое заявление в защиту неопределенного круга лиц о запрете деятельности по массовому содержанию собак, а также признании указанной деятельности незаконной.

Иск находится на рассмотрении, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Севастополя.