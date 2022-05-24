Вечер французской оперы собрал полный зал

К удивлению московских артистов, оперное искусство пользуется большой популярностью среди севастопольцев.

Подтверждением этому стал шестой концерт-лекция «Оперные вечера в Севастополе», который был запланирован еще на 28 февраля, но неоднократно переносился из-за отмены авиасообщения между Москвой и Крымом. Наконец, 23 мая концерт все-таки состоялся, собрав полный зал зрителей — поклонников французской оперы XIX века, предвкушающих выступление артистов. В первую очередь баритона Азамата Цалити, солиста камерной сцены им.Покровского Государственного Большого театра, лауреата международных конкурсов .

Предложение участвовать в камерных оперных в Севастополе вечерах он назвал неожиданным, но приятным для себя. На этот раз он исполнил оперные арии Массне, Гуно, Бизе. Сен-Санса, Делиба.

— Как вся французская музыка, это красиво, нежно, тонко… Французская опера — часть моего внутреннего мира и, наверное, самая близкая для меня оперная музыка. Для этого концерта я даже выучил «Элегию» Массне, — рассказал перед концертом А.Цалити.

Всего в вечере приняли участив четверо вокалистов: Александра Майская (сопрано), Мария Патрушева (меццо-сопрано), Иван Максимейко (тенор) и А.Цалити. Они выступили в сопровождении струнного квартета под руководством Сергея Ионина, при явном звуковом солировании виолончели в исполнении Ирины Жолудевой, которая играет на 200-летнем инструменте.

— Его изготовил немецкий мастер Давид Хопф. Инструмент занесен в книгу родоначальников немецкой тирольской школы, как первый инструмент этого мастера, — рассказала музыкант. По ее словам, виолончель она приобрела, учась в консерватории у мастера, который занимался и реставрацией.

К возросшей в последнее время популярности виолончели, с уклоном даже в сторону эстрадного эпатажа, И.Жолудева относится очень положительно.

— Я это приветствую. Обычно в оркестре главная роль отводится скрипке, но благодаря конкурсам Чайковского мы стали соревноваться наравне со скрипачами, — пошутила на.

Отвечая на вопросы журналистов, И.Жолудева сделала комплимент севастопольской публике, отметив ее подготовленность и внимательность.

Еще одно качество — осведомленность — отметила автор идеи проекта, куратор курса Мария Уварова, которая ответила на несколько вопросов «Севастопольской газеты», касающихся будущего Севастопольского театра оперы и балета.

По ее словам, проводимая Россией специальная военная операция никак не повлияет на срок ввода эксплуатацию театра в конце 2023 года. Правда, она не смогла не подтвердить, ни опровергнуть перспективу назначения на должность директора Севастопольского театра оперы и балета Игоря Зеленского. Такая информация прозвучала в интервью Сергея Полунина Ксении Собчак.

— У нас нет об этом никакой информации, никаких внутренних изменений нет. Руководство театра утверждается министром культуры, если будет принято новое решение, мы об этом узнаем и сразу выпустим об этом пресс-релиз, — сказала М.Уварова.

Она также отметила сложности приезда в Севастополь в этом раз: сначала летели до Ставрополя, потом еще 15 часов добирались. Обратный путь будет таким же тяжелым и бессонным.

Она также пояснила, что формирование труппы театра пока не началось, все принимающие участие в лекциях-концертах артисты — приглашенные.

— Как только будет назначены художественный руководитель театра и подразделений, начнется набор творческих коллективов, — пояснила М.Уварова.

В завершении интервью она рассказала, что до конца года планируется провести еще четыре лекции-концерта, и никакие логистические проблемы не смогут этому воспрепятствовать.