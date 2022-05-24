В День ВМФ в Севастополе проведение морского парада не планируется

Корабли Черноморского флота в настоящее время решают задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

Корабли Черноморского флота в настоящее время решают задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

Проведение традиционного военно-морского парада в Севастополе в День Военно-морского флота (ВМФ) России, который в этом году отмечается 31 июля, не планируется. Об этом ТАСС сообщил во вторник, 24 мая, источник в силовых структурах Крыма.

«День ВМФ России в Севастополе вместо традиционного морского парада и шоу будет отмечаться в другом формате, поскольку корабли Черноморского флота в настоящее время решают задачи по предназначению в ходе специальной военной операции на Украине», — сказал собеседник агентства, не исключив, что ситуация может измениться в зависимости от хода проведения спецоперации.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Известно, что уже началась подготовка к Главному военно-морскому параду (ГВМП), который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Как сообщала 22 мая пресс-служба Южного военного округа, малый ракетный корабль «Углич» и противодиверсионный катер «Юнармеец Татарстана» Каспийской флотилии совершат переход в Санкт-Петербург из пункта постоянного базирования в Каспийске для участия в морском параде. Корабли и катера Каспийской флотилии — традиционные участники ГВМП, для участия в котором они совершают переход протяженностью более 2 500 км по внутренним водным путям России.