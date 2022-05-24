Ученые пытаются расшифровать гены овощей борщевого набора

В Институте биохимических технологий Крымского федерального университета изучают импортные сорта различных овощных культур, чтобы повторить технологию их создания.

Ученые начинают сев культур из так называемого «борщевого набора», среди которых несколько сортов перца, томатов, а также баклажанов и пряностей. Почти все их семена, представленные на рынке, импортного производства, поэтому очень важно развивать отечественное селекционное направление.

«Семена моркови, картофеля, томатов поступают к нам из европейских стран, а их покупка, ввиду санкций, — дело непростое. Садоводу нужно не только выбрать тот самый сорт, но и обратить внимание на характеристики будущего саженца. Например, маркировка F1 встречается часто на всех типах овощных культур и указывает на то, что семена гибридных сортов могут сопровождаться явлением гетерозиса, когда происходит резкое ускоренное развитие потомства», — рассказал доцент Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Владимир Назаров.

В результате генных манипуляций полученные от F1 поколения семена не образуются вообще, либо развиваются с аномалиями. Такие саженцы, по словам специалиста, часто приносят плоды, но их семена заведомо нежизнеспособны.

В Крымском федеральном университете в рамках развития рекурсивной биотехнологии специалисты будут расшифровать и изучать чужие сорта различных овощных культур, чтобы попробовать повторить технологию их создания.

«Будет проводиться посев семян. Их сеянцы будут доводиться до цветения и в дальнейшем скрещиваться. Сама идея не так проста, как кажется, на первый взгляд. Их потомство может также быть стерильным из-за генетической несовместимости, менее жизнеспособным и требующим выращивания в особых условиях. В нашей лаборатории можем клонировать каждый ценный экземпляр в необходимом количестве. Далее можем использовать технологию посадки уже не семенами, а сеянцами», — рассказал В.Назаров.

Он также отметил, что биотехнологическая лаборатория Крымского федерального университета позволит учёным ускорить этот процесс и получить двойную пользу: ускорение селекционного процесса и быстрое размножение наиболее продуктивных растений.

По словам В.Назарова, студенты кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий будут принимать активное участие как в практическом получении новых сортов, так и в изучении новых дисциплин селекции семеноводства, генетики, репродуктивной биологии и защиты растений.