Путевки в детские лагеря решили распределять по школам пропорционально

Путевки в детские лагеря распределили во все общеобразовательные организации пропорционально, в зависимости от количества детей, обучающихся в каждой школе.

Путевки в детские лагеря распределили во все общеобразовательные организации пропорционально, в зависимости от количества детей, обучающихся в каждой школе.

Такой подход, анонсированный комиссией по летнему отдыху и оздоровлению, директор департамента образования Лариса Сулима назвала новым и правильным.

По ее словам, в предыдущие годы не все общеобразовательные организации участвовали в компании «талантливые и одаренные дети».

Как пояснил замгубернатора Игорь Михеев, прежде был заявительный характер, устанавливался рейтинг участия в различных конкурсах и соревнованиях, надо было насобирать большое портфолио, не все образовательные организации включались в этот процесс.

— Мы пересмотрели и обсудили этот вопрос на директорском часе, все директора школ поддержали такой подход, — сообщил И.Михеев.

Как добавила Л.Сулима, теперь для получения бюджетной путевки ребенок должен получить рейтинг участия во Всероссийских, международных или региональных конкурсах.

— Мы взяли за основу приказ Министерства просвещения РФ, утверждающий такой календарь мероприятий, и календарь Минспорта РФ, в том числе утвержденные приказы департамента образования и науки Севастополя и Управления по делам молодежи и спорта. Выстроили рейтинги между всеми образовательными организациями распределили пропорционально. Кроме того, по социальной категории детей (1809 путевок) во все семь лагерей, в которых будут оздоравливаться дети.

Особенность этого года в том, что во всех лагерях будет тематическая направленность, мы провели конкурс профильных программ и закрепили учреждения дополнительного образования, которые будут приезжать в смены и организовывать образовательные занятия тематической направленности.

До начала заезда на всех сайтах обещают разместить календарно-тематический план и профильную программу. Поэтому в этом году лето пройдет под эгидой так называемой 5-й четверти «Каникулы с пользой. Отдыхаем и развиваемся».

Только через посредников

При этом в «Севастопольскую газету» обратилась мама одного из учеников, по словам которой, у нее нет никакой возможности получить бюджетную путевку для ребенка, разве что купить ее через турфирму.

— У меня самый обычный ребенок, не участвующий в олимпиадах и конкурсах, а просто нормальный ученик. В получении бюджетной путевки в городской лагерь «Ласпи» мне отказали. Я обратилась в одну из турфирм, где мне предложили путевку за 55 тысяч рублей (при ее номинальной стоимости в 40 тысяч). Методом поиска удалось найти путевку за 45 тысяч, с учетом кэшбека, в итоге я заплатила 25 тысяч, — поделилась Елена.

Она возмущена тем, что лагерь отказывается продавать путевки напрямую, а реализует их через турфирмы.

— Другими словами, кроме как спекуляция, я это назвать не могу! — возмущается женщина.