Прах Александра Рудометова захоронят на Мемориальном кладбище коммунаров

Прах бывшего директора Музея героической обороны и освобождения Севастополя Александра Рудометова захоронят 28 мая на Мемориальном кладбище коммунаров.

Потребовались усилия группы городских общественников во главе с директором Мемориального комплекса «35-я Береговая батарея» Валерием Володиным, чтобы такое решение наконец-то было принято в правительстве города.

Дело в том, что в апреле 2022 года было утверждено изменение в постановление городского правительства от 3.07.2015 года №585-ПП «Об утверждении Реестра кладбищ города Севастополя». Согласно ему, непрерывный стаж в 30 и более лет в руководящей должности в органах исполнительной власти Севастополя дает право быть захороненным на Мемориальном кладбище коммунаров по улице 5-я Бастионная.

А.Рудометов руководил сферой городской культуры с советского времени и до 2016 года, занимая различные должности, в том числе директора Музея героической обороны и освобождения Севастополя.

После него в Музей пришли «люди с материка», в результате чего там начались «смутные времена». Фамилии последующих директоров промелькнули, как газетные заголовки, но в памяти четко закрепилось имя Александра Александровича Рудометова, как человека, который искренне и от души заботился о музее и его процветании.

Напомним, что сердце А.Рудометова перестало биться 18 февраля 2022 года.

Остается сообщить, что захоронение праха состоится 28 мая, начало церемонии в 11.00. Для участия в ней соберутся родственники, друзья, знакомые А.Рудометова, а также все, кто был с ним знаком и ценит его вклад в городскую культуру.