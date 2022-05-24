Похитили, избили и подожгли партнера по бизнесу

Житель Бахчисарайского района предстанет перед судом по обвинению в похищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности его смерть

Житель Бахчисарайского района предстанет перед судом по обвинению в похищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности его смерть

Следственным отделом по Гагаринскому району Севастополя Главного следственного управления Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Бахчисарайского района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, с применением оружия группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего и похищении человека из корыстных побуждений.

Следствием установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый совместно с двумя знакомыми, находясь в одном из севастопольских кафе, решили выбить деньги у мужчины, которому они отдали продукцию для реализации. Они заманили его в гараж якобы для выполнения ремонта автомобиля, избили, затем облили бензином и подожгли. От полученных ожогов потерпевший скончался в квартире, куда его перевезли злоумышленники, пытаясь самостоятельно оказать медицинскую помощь.

В ходе расследования уголовного дела были собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступлений: назначено и проведено более 10 экспертиз, включая генетическую, допрошено большое количество свидетелей, проведены осмотры места происшествия. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Один из сообщников обвиняемого уже осужден к длительному сроку лишения свободы, в отношении другого — уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется в настоящее время.