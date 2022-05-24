Поезда к Черному морю должны ходить в нужном объеме и без сбоев

Российские власти должны обеспечить нужный объем пассажирских железнодорожных перевозок к черноморским курортам на фоне закрытия аэропортов юга России, причем такое сообщение должно работать без сбоев.

Российские власти должны обеспечить нужный объем пассажирских железнодорожных перевозок к черноморским курортам на фоне закрытия аэропортов юга России, причем такое сообщение должно работать без сбоев.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на профильном совещании, сообщает ТАСС.

Президент напомнил, что многие россияне планируют летом отдохнуть на море, например, в Крыму или Краснодарском крае, а на сегодняшний день целый ряд южных аэропортов временно закрыт.

«В результате вырос спрос на железнодорожные билеты. Я знаю, что РЖД уже запустили дополнительные поезда из центральной части страны на Черное море. Очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме», — распорядился глава государства.

Судя по тому, что наблюдается сейчас, продолжил В.Путин, «уже не хватает мощностей». Он попросил доложить об этом главу Минтранса Виталия Савельева, а также руководителя РЖД Олега Белозерова.