Онкодиспансер предлагает пройти диагностику головы и шеи

В Севастопольском онкологическом диспансере проведут День открытых дверей по диагностике рака головы и шеи.

В Севастопольском онкологическом диспансере проведут День открытых дверей по диагностике рака головы и шеи.

У жителей города будет возможность получить консультацию при патологии полости рта, горла, носа и щитовидной железы 28 мая в поликлинике онкологического диспансера имени А.А Задорожного по адресу: улица Ерошенко, 13.

Врачи будут вести прием с 9.00 до 14.00, сообщили в департаменте здравоохранения.

Направление не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис медицинского страхования, СНИЛС.

Можно прийти как без предварительной записи, так и записаться предварительно через контактный центр департамента здравоохранения: 8 (800) 580-08-00 — с мобильного телефона и 0 (800) 580-08-00 — со стационарного.