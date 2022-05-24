Начинают обрабатывать зеленые зоны от клещей

В ночь на 26 мая в Севастополе в районе микрорайона Летчики будет проводится акарицидная обработка зеленых зон, сообщили в ГБУ «Парки и скверы».

В ночь на 26 мая в Севастополе в районе микрорайона Летчики будет проводится акарицидная обработка зеленых зон, сообщили в ГБУ «Парки и скверы».

Работы будут вестись по следующему графику. С 22.00 да 23.00 — в сквере по ул.Астана Кесаева, с 23.00 до 24.00 — на проезде Колобова (между домами №19-21 по ул.Колобова и ГБДОУ Детский сад №125), с 0.30 до 2.00 — в сквере Севастопольских курсантов, с 3.00 до 7.00 — в парке Победы.

Обрабатывать места общего пользования от клещей будут две бригады подрядчика, выигравшего конкурс на госконтракт с ГБУ «Парки и скверы», с привлечением специализированной техники.

Территории во время обработки будут обозначены сигнальными лентами и информационными табличками.